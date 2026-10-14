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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

نیویورک تایمز اعتراف کرد؛ تخریب گسترده جنوب لبنان توسط اسرائیل

نیویورک تایمز اعتراف کرد؛ تخریب گسترده جنوب لبنان توسط اسرائیل

روزنامه نیویورک تایمز به گسترش مناطق ویران شده در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی بعد از به اصطلاح آتش بس اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که تصاویر ماهواره ای منتشر شده حاکی از تشدید حملات اسرائیل علیه جنوب لبنان بعد از دستیابی به آتش بس در این کشور است.

بر اساس این گزارش، دست کم ۴۸ بخش و روستا از میان ۶۰ منطقه مورد بررسی در معرض تخریب گسترده قرار گرفته است.

پیشتر روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی نوشت که از هر ۱۰ خانه در بنت جبیل، ۸ خانه توسط اشغالگران صهیونیست ویران شده است. بیش از ۸۰ درصد شهر به‌ طور کامل تخریب شده و بیش از ۲ هزار ساختمان با خاک یکسان شده‌اند که معادل دست‌کم ۵ هزار واحد مسکونی است.

کد مطلب 6977392

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