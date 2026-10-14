فدراسیون بولینگ وبیلیارد ۶ رویداد ملی در هفته تربیت بدنی برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، دکتر هاشم اسکندری با اشاره به برنامه‌های این فدراسیون به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار داشت: ورزش فرصتی ارزشمند برای ارتقای سلامت جامعه، تقویت نشاط اجتماعی و گسترش فرهنگ تلاش، مسئولیت‌ پذیری و رقابت سالم است و هفته تربیت بدنی و ورزش نیز فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به جایگاه ورزش و نقش آن در زندگی مردم به شمار می‌ رود.



وی افزود: فدراسیون بولینگ و بیلیارد نیز در همین راستا، مجموعه‌ ای از برنامه‌ های ورزشی و فرهنگی را برای گرامیداشت این هفته پیش‌ بینی کرده است که بخش رقابتی آن شامل ۶ رویداد ملی در رشته‌ های اسنوکر و پاکت بیلیارد مردان و بانوان خواهد بود.



رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد با تشریح این برنامه‌ ها گفت: بیست‌ و ششمین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان کشور از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه و بیست‌ و نهمین دوره مسابقات دسته برتر رنکینگ اسنوکر کشور از ۲۶ مهر تا اول آبان‌ماه در ارومیه برگزار می‌ شوند. همچنین بیست‌ و نهمین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر دسته اول کشور از ۲۹ مهر تا ۶ آبان‌ماه به میزبانی این شهر برگزار خواهد شد.



اسکندری ادامه داد: در بخش بانوان نیز سه رویداد در نظر گرفته شده است که شامل نخستین دوره رقابت‌ های اسنوکر شوت‌ اوت بانوان در دوم آبان‌ ماه، سی‌ و چهارمین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر بانوان از ۳ تا ۷ آبان‌ماه و چهل‌ و یکمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد بانوان از ۵ تا ۸ آبان‌ ماه است که هر سه رویداد در یزد برگزار خواهند شد.



وی با تاکید بر اهمیت فراهم کردن فرصت رقابت برای گروه‌ های مختلف ورزشکاران تصریح کرد: برگزاری مسابقات در رده‌ های مختلف، از پیشکسوتان تا ورزشکاران حاضر در دسته‌ های برتر و اول و همچنین بانوان، زمینه مناسبی برای حفظ پویایی رقابت‌ ها، شناسایی ظرفیت‌ ها و فراهم کردن فرصت حضور بیشتر ورزشکاران در عرصه‌ های ملی است.



رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد خاطرنشان کرد: برنامه‌ های فرهنگی فدراسیون برای گرامیداشت این هفته در دست بررسی و تدوین است. روی این بخش هم تاکید و توجه زیاد داریم چراکه معتقدیم در کنار توسعه فعالیت‌ های ورزشی و برگزاری رقابت‌ ها، توجه به ابعاد فرهنگی ورزش نیز اهمیت ویژه‌ ای دارد؛ چراکه ترویج اخلاق ورزشی، احترام متقابل، مسئولیت‌ پذیری و روحیه جوانمردی می‌ تواند به نهادینه شدن فرهنگ ورزش در جامعه کمک کند. به همین دلیل، تلاش داریم در برنامه‌ های گرامیداشت این هفته، در کنار جنبه‌ های رقابتی، به ارزش‌ های فرهنگی و اجتماعی ورزش نیز توجه داشته باشیم.



اسکندری در پایان ابراز امیدواری کرد برنامه‌ های پیش‌ بینی‌ شده با مشارکت مناسب ورزشکاران و جامعه بولینگ و بیلیارد کشور برگزار شود و زمینه‌ ای برای تقویت نشاط ورزشی، توسعه رشته‌ های زیر مجموعه فدراسیون و ترویج فرهنگ ورزش فراهم آورد.