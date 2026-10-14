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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

۳۲۷ مددجوی ملاردی در نوبت دریافت حق پرستاری قرار دارند

۳۲۷ مددجوی ملاردی در نوبت دریافت حق پرستاری قرار دارند

ملارد- مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به پرداخت حق پرستاری به ۴۹۶ خانواده ملاردی، از تلاش برای تعیین تکلیف ۳۲۷ پرونده باقی‌مانده و حذف صف انتظار این حمایت تا پایان سال خبر داد.

فریدالدین حجت‌الاسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود ۳۲۷ پرونده پشت‌نوبتی حق پرستاری در ملارد خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند و صف انتظار این حمایت به صفر برسد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به وضعیت خدمات‌رسانی به مددجویان ملارد اظهار کرد: از مجموع هفت هزار و ۳۰۰ پرونده فعال در این شهرستان که خدمات مستمر و غیرمستمر دریافت می‌کنند، حق پرستاری خانواده‌محور برای ۴۹۶ مورد محقق شده و پرداخت آن در حال انجام است.

وی با تأکید بر پیگیری پرونده‌های باقی‌مانده افزود: ۳۲۷ مورد پشت‌نوبتی حق پرستاری در ملارد وجود دارد که برای تحقق آن‌ها تا پایان سال جاری تلاش خواهیم کرد.

حجت‌الاسلامی با اشاره به وضعیت پرداخت مستمری مددجویان شهرستان ملارد تصریح کرد: در حوزه مستمری‌ها هیچ پشت‌نوبتی وجود ندارد و مجموع دریافتی مددجویانی که هم‌زمان مستمری و حق پرستاری دریافت می‌کنند، حداقل هشت میلیون تومان است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران همچنین با اشاره به وضعیت پشت‌نوبتی‌های حق پرستاری در سطح استان گفت: تعداد افراد در انتظار دریافت این حمایت در استان تهران بالغ بر هفت هزار و ۲۰۰ نفر است و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، پرونده‌های این افراد نیز تعیین تکلیف شود.

کد مطلب 6977412

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