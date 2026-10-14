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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

تصادف مرگبار در جاده کمربندی بندر دیّر

تصادف مرگبار در جاده کمربندی بندر دیّر

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از تصادف مرگبار در جاده کمربندی بندر دیّر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور صبح چهارشنبه در جمع با خبرنگاران گفت: با اعلام به مرکز پیام فوریت های پزشکی مبنی بر تصادف موتور سیکلت با خودروی پژو ۴۰۵ در جاده کمربندی بندر دیّر بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ دیّر و دوراهک به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه راکب و سرنشین موتورسیکلت که خانم نوجوان ۱۴ ساله و پسر نوجوان ۱۶ ساله بودند از ناحیه سر و دست و پا دچار ضربه شدید شدند که توسط ناوگان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام هادی (ع) دیّر منتقل شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر گفت: علی رغم تلاش کادر پزشکی و پرستاری متأسفانه پسر نوجوان به دلیل ضربه به قسمت های حیاتی بدن در بیمارستان فوت کردند.

وی اضافه کرد: انجام عملیات احیا بر روی مصدوم دختر موفقیت آمیز بود و پس از احیا به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شد.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

کد مطلب 6977433

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    نظرات

    • ابراهیم دشتی پور IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دراین نقطه که تصادف شده به علت نبودروشنایی مناسب چندتصادف دیگه هم شده.لطفارسیدگی کنید
    • فراز IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 1
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      درس عبرتی شود برای خانواده هایی که برای بچه هاشون موتور میخرن

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