تصادف مرگبار در جاده کمربندی بندر دیّر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور صبح چهارشنبه در جمع با خبرنگاران گفت: با اعلام به مرکز پیام فوریت های پزشکی مبنی بر تصادف موتور سیکلت با خودروی پژو ۴۰۵ در جاده کمربندی بندر دیّر بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ دیّر و دوراهک به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه راکب و سرنشین موتورسیکلت که خانم نوجوان ۱۴ ساله و پسر نوجوان ۱۶ ساله بودند از ناحیه سر و دست و پا دچار ضربه شدید شدند که توسط ناوگان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام هادی (ع) دیّر منتقل شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر گفت: علی رغم تلاش کادر پزشکی و پرستاری متأسفانه پسر نوجوان به دلیل ضربه به قسمت های حیاتی بدن در بیمارستان فوت کردند.

وی اضافه کرد: انجام عملیات احیا بر روی مصدوم دختر موفقیت آمیز بود و پس از احیا به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شد.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.