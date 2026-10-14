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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

قدردانی جشنواره انگلستان از انیمیشن «مَه‌داس»

قدردانی جشنواره انگلستان از انیمیشن «مَه‌داس»

انیمیشن کوتاه «مَه‌داس» موفق به دریافت جایزه تقدیر افتخاری از جشنواره بین‌المللی فیلم هاستینگز راکس انگلستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، انیمیشن کوتاه «مَه‌داس» با فیلمنامه‌ای از بهمن عبداللهی و کارگردانی مینا سادات‌حسینی، در دومین حضور جهانی خود موفق به جلب نظر هیئت داوران جشنواره‌ Hastings Rocks انگلیس شده است.

جشنواره هاستینگز راکس با تمرکز بر سینمای ژانر، فانتزی و آثار تجربی، میزبان فیلم‌هایی از سراسر جهان است و بخش رقابتی مستقلی را به انیمیشن اختصاص داده است.

«مَه‌داس» داستان یک کشاورز است که در عصر ماشین و آلودگی صنعتی تلاش می‌کند مزرعه خشک خود را احیا کند و با رویکردی فانتزی دغدغه‌های زیست‌محیطی را از طریق زبان تخیل بازتاب می‌دهد.

پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم هاستینگز راکس از ۳۰ اکتبر تا ۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۸ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵) در شهر هاستینگز انگلستان برگزار می‌شود و این انیمیشن در حال حاضر موفق به دریافت جایزه تقدیر افتخاری از جشنواره شده است.

دیگر عوامل «مهَ‌داس» عبارتند از انیماتور و طراح کانسپت: مینا سادات‌حسینی، تدوین: مرضیه شجاعیان، صداگذار: وفا ابن‌علی(با تشکر از محمدحسین ابراهیمی)، مجری طرح: بهمن عبداللهی، تهیه‌کنندگان: مینا سادات‌حسینی و رویا سادات‌حسینی، پخش جهانی: Msideview Films⁩⁩⁩.

کد مطلب 6977502
عطیه موذن

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