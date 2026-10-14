به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، انیمیشن کوتاه «مَه‌داس» با فیلمنامه‌ای از بهمن عبداللهی و کارگردانی مینا سادات‌حسینی، در دومین حضور جهانی خود موفق به جلب نظر هیئت داوران جشنواره‌ Hastings Rocks انگلیس شده است.

جشنواره هاستینگز راکس با تمرکز بر سینمای ژانر، فانتزی و آثار تجربی، میزبان فیلم‌هایی از سراسر جهان است و بخش رقابتی مستقلی را به انیمیشن اختصاص داده است.

«مَه‌داس» داستان یک کشاورز است که در عصر ماشین و آلودگی صنعتی تلاش می‌کند مزرعه خشک خود را احیا کند و با رویکردی فانتزی دغدغه‌های زیست‌محیطی را از طریق زبان تخیل بازتاب می‌دهد.

پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم هاستینگز راکس از ۳۰ اکتبر تا ۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۸ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵) در شهر هاستینگز انگلستان برگزار می‌شود و این انیمیشن در حال حاضر موفق به دریافت جایزه تقدیر افتخاری از جشنواره شده است.

دیگر عوامل «مهَ‌داس» عبارتند از انیماتور و طراح کانسپت: مینا سادات‌حسینی، تدوین: مرضیه شجاعیان، صداگذار: وفا ابن‌علی(با تشکر از محمدحسین ابراهیمی)، مجری طرح: بهمن عبداللهی، تهیه‌کنندگان: مینا سادات‌حسینی و رویا سادات‌حسینی، پخش جهانی: Msideview Films⁩⁩⁩.