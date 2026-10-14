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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

دعوت شورای هماهنگی گیلان از مردم برای حضور در رزمایش «جان‌فدای ایران»

دعوت شورای هماهنگی گیلان از مردم برای حضور در رزمایش «جان‌فدای ایران»

رشت- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور بیانیه‌ای، ضمن قدردانی از حضور مردم در ۲۲۷ شب حماسه مردمی، از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در رزمایش «جان‌فدای ایران» دعوت کرد.

به گزازش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور بیانیه‌ای، ضمن قدردانی از حضور مردم استان در ۲۲۷ شب حماسه مردمی، از اقشار مختلف جامعه برای حضور گسترده و پرشور در رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» با شعار محوری «گیلان، فدای ایران» دعوت کرد.

در متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان آمده است:

تجاوز ناجوانمردانه و جنایتکارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به ایران بزرگ در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و تعرض به امنیت، استقلال و تمامیت ارضی این مرزوبوم، بار دیگر اهمیت وحدت ملی، هوشیاری عمومی و همبستگی آحاد ملت ایران را در دفاع از انقلاب و میهن اسلامی آشکار ساخت. ملت مبعوث‌شده ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت، روحیه ایثار و پیشینه پرافتخار خود با حضور گسترده و پرشور در میدان‌ها و خیابان‌ها، ثابت کرد که در پاسداری از عزت و سربلندی کشور، یکپارچه، استوار و تا پای جان ایستاده است و دفاع از اسلام و میهن اسلامی را وظیفه دینی و مسئولیت ملی و همگانی می‌داند.

برگزاری رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران»، فرصتی ارزشمند برای تجلی وحدت و همدلی مردم، اعلام همبستگی با نیروهای سلحشور و جان‌برکف مسلح و نمایش آمادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمنان و همچنین اعلام وفاداری به آرمان الهی معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و تجدید بیعت با ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به شمار می‌رود.

این رزمایش، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و تجلی اقتدار و امنیت پایدار ایران اسلامی است که بی‌شک موجب امیدبخشی به رزمندگان اسلام و مقاومت اسلامی و ناامیدی استکبار جهانی و ایادی خودفروخته داخلی آنان خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تقدیر و تشکر از مردم غیور، بصیر و ولایت‌مدار استان در خلق ۲۲۷ شب حماسه مردمی، از اقشار مختلف جامعه دعوت می‌کند تا با حضوری گسترده، منسجم و پرشور در رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» و به همراه داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر پیام روشن وحدت، همبستگی و پایبندی خود به عزت و سربلندی ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانند و جلوه‌ای دیگر از دلبستگی به ولایت، میهن اسلامی و عزم راسخ برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور را به نمایش بگذارند.

رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» با شعار محوری «گیلان، فدای ایران»، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه در سراسر استان گیلان برگزار می‌شود و در شهر رشت، از ساعت ۱۳ در مسیر میدان شهدای ذهاب (شهرداری) تا میدان بسیج (صیقلان) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6977524

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