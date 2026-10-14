به گزازش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور بیانیه‌ای، ضمن قدردانی از حضور مردم استان در ۲۲۷ شب حماسه مردمی، از اقشار مختلف جامعه برای حضور گسترده و پرشور در رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» با شعار محوری «گیلان، فدای ایران» دعوت کرد.

در متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان آمده است:

تجاوز ناجوانمردانه و جنایتکارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به ایران بزرگ در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و تعرض به امنیت، استقلال و تمامیت ارضی این مرزوبوم، بار دیگر اهمیت وحدت ملی، هوشیاری عمومی و همبستگی آحاد ملت ایران را در دفاع از انقلاب و میهن اسلامی آشکار ساخت. ملت مبعوث‌شده ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت، روحیه ایثار و پیشینه پرافتخار خود با حضور گسترده و پرشور در میدان‌ها و خیابان‌ها، ثابت کرد که در پاسداری از عزت و سربلندی کشور، یکپارچه، استوار و تا پای جان ایستاده است و دفاع از اسلام و میهن اسلامی را وظیفه دینی و مسئولیت ملی و همگانی می‌داند.

برگزاری رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران»، فرصتی ارزشمند برای تجلی وحدت و همدلی مردم، اعلام همبستگی با نیروهای سلحشور و جان‌برکف مسلح و نمایش آمادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمنان و همچنین اعلام وفاداری به آرمان الهی معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و تجدید بیعت با ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به شمار می‌رود.

این رزمایش، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و تجلی اقتدار و امنیت پایدار ایران اسلامی است که بی‌شک موجب امیدبخشی به رزمندگان اسلام و مقاومت اسلامی و ناامیدی استکبار جهانی و ایادی خودفروخته داخلی آنان خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تقدیر و تشکر از مردم غیور، بصیر و ولایت‌مدار استان در خلق ۲۲۷ شب حماسه مردمی، از اقشار مختلف جامعه دعوت می‌کند تا با حضوری گسترده، منسجم و پرشور در رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» و به همراه داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر پیام روشن وحدت، همبستگی و پایبندی خود به عزت و سربلندی ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانند و جلوه‌ای دیگر از دلبستگی به ولایت، میهن اسلامی و عزم راسخ برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور را به نمایش بگذارند.

رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» با شعار محوری «گیلان، فدای ایران»، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه در سراسر استان گیلان برگزار می‌شود و در شهر رشت، از ساعت ۱۳ در مسیر میدان شهدای ذهاب (شهرداری) تا میدان بسیج (صیقلان) برگزار خواهد شد.