به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق اکبری در حاشیه این رزمایش باشکوه جانفدایان که همزمان با فرارسیدن سالروز سوگواری وفات حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدا شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای والامقام جنگ‌های اخیر، حضور مردم را جلوه‌ای از وحدت، بصیرت، ولایت مداری و آمادگی برای دفاع از ایران اسلامی دانست.

وی با محکومیت قاطع جنایات و تجاوزات دشمنان آمریکایی و صهیونی و متحدان خار و ذلیل آنان علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ملت سرافراز ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی و به‌ویژه در جنگ‌های اخیر، بار دیگر نشان داد که در برابر تحریم، تهدید و تجاوز اشقیای عالم سر فرود نمی‌آورد و با اتکا به ایمان، وحدت و اراده و انسجام ملی از عزت و استقلال کشور دفاع می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: اگر دشمنان این مرز و بوم بار دیگر مرتکب خطای محاسباتی شوند و بخواهند امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی را هدف قرار دهند، با پاسخ‌های سهمگین، مقتدرانه و شگفت‌انگیز غیور مردان نیروهای مسلح و ملت سرافراز ایران اسلامی مواجه خواهند شد و شکست دیگری در برابر اراده ملت ایران در تاریخ جنایتکاری آنان ثبت خواهد شد.

اکبری در ادامه با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و شهدای والامقام ایران اسلامی تجدید بیعت کرد و گفت: راه شهیدان، راه ولایت مداری، عزت و استقلال ملت ایران است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی همچنین تقارن این رزمایش با آغاز هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی حماسه هشت سال ایستادگی ملت بزرگوار ایران اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیز همان روحیه ایثار، مقاومت و فداکاری در میان مردم ایران زنده است و «جان‌فدایان ایران» آماده‌اند تا از میهن اسلامی و دستاوردهای انقلاب با تمام وجود صیانت کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه با قدردانی از حضور پرشور و معنادار ملت شریف ایران اسلامی و مردم انقلابی استان در بیش از ۲۰۰ شب اجتماعات «شب‌های اقتدار»، این حضور را جلوه‌ای ماندگار از پایداری، صلابت، انسجام و ایستادگی ملتی دانست که در حساس ترین روزها، با حفظ وحدت و هوشیاری، در صحنه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی حضور یافته و نشان دادند که در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان، نه‌تنها از میدان خارج نمی‌شوند، بلکه با اراده‌ای استوار و روحیه‌ای مثال زدنی، صفوف خود را منسجم تر از گذشته حفظ خواهند کرد.