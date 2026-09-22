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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

شب‌های اقتدار جلوه ماندگار انسجام و ایستادگی

شب‌های اقتدار جلوه ماندگار انسجام و ایستادگی

سمنان- رئیس کل دادگستری سمنان شب‌های اقتدا را جلوه‌ایی ماندگار از انسجام و ایستادگی ملت مبعوث شده ایران اسلامی دانست و گفت: ملت سرافراز برای دفاع از این سرزمین ایستاده و آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق اکبری در حاشیه این رزمایش باشکوه جانفدایان که همزمان با فرارسیدن سالروز سوگواری وفات حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدا شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای والامقام جنگ‌های اخیر، حضور مردم را جلوه‌ای از وحدت، بصیرت، ولایت مداری و آمادگی برای دفاع از ایران اسلامی دانست.

وی با محکومیت قاطع جنایات و تجاوزات دشمنان آمریکایی و صهیونی و متحدان خار و ذلیل آنان علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ملت سرافراز ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی و به‌ویژه در جنگ‌های اخیر، بار دیگر نشان داد که در برابر تحریم، تهدید و تجاوز اشقیای عالم سر فرود نمی‌آورد و با اتکا به ایمان، وحدت و اراده و انسجام ملی از عزت و استقلال کشور دفاع می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: اگر دشمنان این مرز و بوم بار دیگر مرتکب خطای محاسباتی شوند و بخواهند امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی را هدف قرار دهند، با پاسخ‌های سهمگین، مقتدرانه و شگفت‌انگیز غیور مردان نیروهای مسلح و ملت سرافراز ایران اسلامی مواجه خواهند شد و شکست دیگری در برابر اراده ملت ایران در تاریخ جنایتکاری آنان ثبت خواهد شد.

اکبری در ادامه با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و شهدای والامقام ایران اسلامی تجدید بیعت کرد و گفت: راه شهیدان، راه ولایت مداری، عزت و استقلال ملت ایران است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی همچنین تقارن این رزمایش با آغاز هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی حماسه هشت سال ایستادگی ملت بزرگوار ایران اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیز همان روحیه ایثار، مقاومت و فداکاری در میان مردم ایران زنده است و «جان‌فدایان ایران» آماده‌اند تا از میهن اسلامی و دستاوردهای انقلاب با تمام وجود صیانت کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه با قدردانی از حضور پرشور و معنادار ملت شریف ایران اسلامی و مردم انقلابی استان در بیش از ۲۰۰ شب اجتماعات «شب‌های اقتدار»، این حضور را جلوه‌ای ماندگار از پایداری، صلابت، انسجام و ایستادگی ملتی دانست که در حساس ترین روزها، با حفظ وحدت و هوشیاری، در صحنه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی حضور یافته و نشان دادند که در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان، نه‌تنها از میدان خارج نمی‌شوند، بلکه با اراده‌ای استوار و روحیه‌ای مثال زدنی، صفوف خود را منسجم تر از گذشته حفظ خواهند کرد.

کد مطلب 6955573

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