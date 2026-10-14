گسترش قاچاق مواد مخدر توسط باندهای صهیونیستی به اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بریتانیایی «دیلی تلگراف» در شماره امروز خود فاش کرد که باندهای صهیونیستی مواد مخدر، با استفاده از بالن‌ها و پهپادها و با توجه به افزایش شدید قیمت مواد مخدر در داخل اردن، اقدام به قاچاق مواد مخدر به این کشور می‌کنند.

این روزنامه به نقل از مسئولان گزارش داد که این باندها برای انتقال «شیشه»، «آمفتامین» و «حشیش» از مرزها، از پهپادهای چهارملخه استفاده می‌کنند. بر اساس برآوردهای صهیونیستی که در این روزنامه آمده است، قیمت یک کیلوگرم حشیش در اردن طی دو سال گذشته با افزایشی چشمگیر به ۷۵۰۰ پوند استرلینگ رسیده است.

این روزنامه همچنین گزارش داد که نیروهای امنیتی اردن در سایه قاچاق ده‌ها هزار کیلوگرم مواد مخدر، ناچار شده‌اند گشت‌زنی‌های خود را افزایش داده و برج‌های مراقبت مرزی و پهپادی را به‌روزرسانی کنند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی و نهادهای به اصطلاح «قانونی» رژیم صهیونیستی به‌طور مکرر از کشف و ضبط تسلیحاتی خبر می‌دهند که ادعا می‌شود از اردن قاچاق می‌شود. ماه گذشته نیز آن‌ها از توقیف یک پهپاد حامل ۹ قبضه سلاح کلاشینکف خبر دادند.

یک منبع نظامی به این روزنامه گفت که بیانیه‌های رژیم صهیونیستی در این خصوص «مبالغه آمیز، نادرست و نشان دهنده بخشی از حقیقت است، نه تمام آن». وی تأکید کرد که مرزبانان اردنی طی ماه‌های اخیر چندین تلاش برای قاچاق مواد مخدر از سمت سرزمین‌های اشغالی را خنثی کرده‌اند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که باندهایی که مواد مخدر را به اردن قاچاق می‌کنند، اغلب همان باندهایی هستند که با استفاده از روش‌های مشابه، سلاح به داخل اراضی اشغالی وارد می‌کنند؛ در حالی که باندهای فرامرزی بخش عمده‌ای از این سلاح‌ها را برای گروه‌های جرم سازمان یافته فراهم می‌سازند.

ارتش رژیم صهیونیستی عدم جدیت خود در تعامل با موضوع قاچاق مواد مخدر را رد کرده و مدعی است که طی سال گذشته «لشکر ۹۶» را برای تقویت حفاظت از مرزهای شرقی ایجاد کرده و هم‌زمان با تقویت اقدامات مربوط به کشف، پیشگیری و رهگیری عملیات قاچاق، احداث یک مانع امنیتی را آغاز کرده است.

در همین راستا، «دیلی تلگراف» به نقل از تحلیلگران گزارش داد که مداخله اسرائیل در جنوب سوریه نیز بر تجارت مواد مخدر در این منطقه تأثیر گذاشته است.

این روزنامه اشاره کرد که پس از به قدرت رسیدن نیروهای وفادار به «ابو محمد الجولانی» (احمد الشرع) رئیس دولت خودخوانده سوریه) در سال ۲۰۲۴، نیروهای اشغالگر بخش‌هایی از اراضی جنوب سوریه را به کنترل خود درآوردند و حمایت‌های مالی، سیاسی و نظامی خود از یک جریان دروزی در استان سویدا را در راستای استراتژی محدود کردن نفوذ دولت جدید سوریه گسترش دادند.

بر اساس این گزارش، استان سویدا از آن زمان به مرکز اصلی تولید مواد مخدر در سوریه تبدیل شده است، در حالی که حضور رژیم صهیونیستی توانایی حاکمیت جولانی را برای مداخله و ریشه‌کن کردن این تجارت محدود کرده است.

این تحولات در سایه تنش سیاسی میان اردن و رژیم صهیونیستی با وجود توافق‌نامه صلح امضا شده میان دو طرف در سال ۱۹۹۴ دنبال می‌شود. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن ماه گذشته طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که احساس مصونیت از مجازات، کابینه رژیم صهیونیستی را «به سطوح وحشتناکی رسانده است». وی از «رویکرد توسعه‌طلبانه» تل آویو که آن را «تهدیدی منطقه‌ای» توصیف کرد، انتقاد نمود.