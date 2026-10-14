رضا طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۹۷ هزار و ۹۰۰ خانوار با جمعیت ۲۱۷ هزار و ۶۸۱ نفر در استان کردستان از مستمری و حمایت‌های معیشتی کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره‌مند هستند.

وی افزود: برای پرداخت مستمری این خانوارها ماهانه حدود ۳۳۰ میلیارد تومان اختصاص می‌یابد که مستمری مهرماه نیز به حساب سرپرستان خانوارهای تحت حمایت واریز شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان با اشاره به عملکرد این نهاد در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: طی این مدت، یک‌هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان مستمری به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان پرداخت شده است.

طوسی با اشاره به دیگر گروه‌های برخوردار از خدمات این نهاد ادامه داد: افزون بر خانوارهای معیشت‌بگیر، حدود هشت هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲۶ هزار نفر نیز در گروه مددجویان غیرمعیشت‌بگیر چندخدمتی قرار دارند و از سایر خدمات حمایتی کمیته امداد استفاده می‌کنند.

وی هدف از ارائه این حمایت‌ها را کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی خانوارهای نیازمند و ارتقای سطح رفاه آنان عنوان کرد و گفت: کمیته امداد ارائه خدمات حمایتی و معیشتی به اقشار نیازمند را دنبال می‌کند.