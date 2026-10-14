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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

ملک: املاک مازاد دولتی به منابع تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شود

ملک: املاک مازاد دولتی به منابع تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شود

سنندج- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان، تبدیل املاک مازاد دولتی به منابع مالی را راهکاری برای تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملک صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی در سنندج، مولدسازی را از سیاست‌های دولت برای استفاده مؤثر از ظرفیت دارایی‌های عمومی دانست و بر ضرورت ترویج این رویکرد در میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود اظهار کرد: اجرای موفق مولدسازی به مدیرانی نیاز دارد که با شجاعت، ریسک‌پذیری و تدبیر، زمینه بهره‌برداری از دارایی‌های بلااستفاده را فراهم کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان با بیان اینکه مقاومت‌های سازمانی نباید مانع اجرای این سیاست شود، افزود: تجربه نشان داده است مدیرانی که با رویکردی جدی و مدبرانه وارد میدان شده‌اند، توانسته‌اند از محل مولدسازی اموال مازاد، منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام را تأمین کنند.

ملک با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه نگهداری دارایی‌های دولتی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نباید با حفظ املاک مازاد و بلااستفاده، فرصت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را از استان بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولتی باید در مسیر تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های شهری، رونق شهرها و پیشرفت استان به کار گرفته شود.

کد مطلب 6977554

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