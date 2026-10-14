به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملک صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی در سنندج، مولدسازی را از سیاست‌های دولت برای استفاده مؤثر از ظرفیت دارایی‌های عمومی دانست و بر ضرورت ترویج این رویکرد در میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود اظهار کرد: اجرای موفق مولدسازی به مدیرانی نیاز دارد که با شجاعت، ریسک‌پذیری و تدبیر، زمینه بهره‌برداری از دارایی‌های بلااستفاده را فراهم کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان با بیان اینکه مقاومت‌های سازمانی نباید مانع اجرای این سیاست شود، افزود: تجربه نشان داده است مدیرانی که با رویکردی جدی و مدبرانه وارد میدان شده‌اند، توانسته‌اند از محل مولدسازی اموال مازاد، منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام را تأمین کنند.

ملک با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه نگهداری دارایی‌های دولتی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نباید با حفظ املاک مازاد و بلااستفاده، فرصت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را از استان بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولتی باید در مسیر تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های شهری، رونق شهرها و پیشرفت استان به کار گرفته شود.