به گزارش خبرنگار مهر، علی چهرقانی، بوکسور جوان استان قم و دارنده مدال طلای آسیا، صبح چهارشنبه ۲۲ مهرماه به همراه اعضای تیم ملی بوکس جوانان جمهوری اسلامی ایران راهی مونته‌نگرو شد تا در مسابقات قهرمانی جهان به میدان برود.



این ورزشکار قمی در شرایطی در ترکیب تیم ملی جوانان ایران قرار گرفته است که نمایندگان کشورمان با حضور پنج بوکسور و همراهی کادر فنی در رقابت‌های جهانی شرکت خواهند کرد.



حضور چهرقانی در این رویداد بین‌المللی، نام بوکس قم را در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابتی این رشته در رده سنی جوانان مطرح می‌کند و زمینه حضور نماینده استان در سطح بالای رقابت‌های جهانی را فراهم آورده است.



چهرقانی که پیش از این موفق به کسب مدال طلای آسیا شده است، اکنون در ترکیب تیم ملی جوانان ایران حضور دارد و باید در رقابت‌های قهرمانی جهان توانایی‌های خود را در برابر حریفان بین‌المللی به نمایش بگذارد.



اعزام این بوکسور قمی در کنار دیگر اعضای تیم ملی، بخشی از حضور ورزشکاران جوان ایران در رقابت‌های جهانی بوکس به شمار می‌رود؛ مسابقاتی که نمایندگان کشورمان با ترکیبی پنج‌نفره در آن شرکت می‌کنند.