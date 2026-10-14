شهردار پرند از اجرای ۱۱ پروژه جدید عمرانی و خدماتی خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله پایدار، در آیین افتتاح، کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از ۱۱ پروژه شهرداری پرند، از اختصاص اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی این شهر خبر داد.

شهردار پرند با اشاره به اهداف اجرای این پروژه‌ها اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری، افزایش سرانه‌های عمومی و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای شهروندان تعریف شده‌اند.

وی با اشاره به پروژه‌های افتتاح‌شده افزود: پارک کاج در شمال فاز سه با هدف توسعه فضای سبز و افزایش امکانات تفریحی شهروندان به بهره‌برداری رسید. همچنین پروژه سرمایه‌گذاری کافه‌کتاب و رستوران پارک مشاهیر از دیگر طرح‌های افتتاح‌شده در حوزه فرهنگی و رفاهی است.

پایدار از آغاز عملیات اجرایی چند پروژه ورزشی خبر داد و گفت: تخت سنگ‌نوردی در فاز سه، مجموعه ورزشی چندمنظوره در شمال فاز شش و نخستین زمین تنیس استاندارد شهر پرند، از جمله طرح‌هایی هستند که با هدف توسعه امکانات ورزشی و توزیع متوازن زیرساخت‌ها در مناطق مختلف شهر کلنگ‌زنی شدند.

شهردار پرند در ادامه به اقدامات عمرانی و خدماتی انجام‌شده از ابتدای سال جاری اشاره کرد و افزود: آسفالت مکانیزه بیش از ۸۰ هزار مترمربع از معابر شهری، اجرای هفت هزار مترمربع کف‌پوش، سه کیلومتر جدول‌گذاری و احداث مسیر دسترسی بلوار شهید طهرانچی به دادسرا، از جمله اقدامات شهرداری در زمینه بهسازی و توسعه شبکه معابر است.

وی همچنین تجهیز و بهره‌برداری از باشگاه بدنسازی ۲۲ بهمن و توسعه امکانات خدمات شهری را از دیگر اقدامات مدیریت شهری برشمرد.

پایدار تأکید کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی با هدف افزایش امکانات عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار شهرداری پرند قرار دارد.