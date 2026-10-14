۲۸ کیلومتر از آزادراه قزوین–کرج آسفالت پلیمری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیری‌پور اظهار کرد: عملیات اجرای روکش آسفالت لایه نازک پلیمری در آزادراه قزوین–کرج با هدف بهسازی سطح راه، ارتقای کیفیت روسازی و بهبود شرایط تردد در این محور پرتردد در حال اجراست.

وی افزود: سال گذشته ۹ کیلومتر از این پروژه اجرا شد و امسال نیز ۱۹ کیلومتر دیگر به بهره‌برداری اجرایی رسید تا مجموع مسیر روکش‌شده به ۲۸ کیلومتر از ۶۰ کیلومتر پیش‌بینی‌شده برسد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با اشاره به اعتبار این پروژه بیان کرد: برای اجرای این طرح بیش از ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است و در حال حاضر عملیات اجرای روکش آسفالت در لاین جنوبی آزادراه قزوین–کرج ادامه دارد.

معیری‌پور خاطرنشان کرد: بهسازی و نگهداری مستمر راه‌ها، به‌ویژه در محورهای پرتردد، در ارتقای کیفیت سطح عبور و افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای نقش مهمی دارد و اجرای این پروژه نیز با همین هدف دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: عملیات اجرایی این پروژه با هدف تکمیل بخش‌های پیش‌بینی‌شده و بهبود وضعیت روسازی آزادراه قزوین–کرج ادامه خواهد یافت.