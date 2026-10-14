به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستایی در دیدار با مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق اظهار کرد: برنامه راهبردی دوم این صنعت با هدف ارتقای عملکرد و توسعه زیرساخت‌ها تدوین شده و اجرای آن آغاز شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت و ارزیابی عملکرد افزود: طراحی نظام ارزیابی عملکرد در دستور کار قرار دارد و نظام جامع نظارت نیز به مراحل نهایی رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای برنامه‌های زیرساختی در صنعت برق، از پیاده‌سازی مدل ملی هوشمندسازی شبکه توزیع با همکاری پژوهشگاه نیرو خبر داد و گفت: این طرح در ۱۲ استان کشور در حال اجراست.

روستایی ادامه داد: مدیریت دارایی در این برنامه چهار حوزه اصلی شامل شبکه مطمئن و تاب‌آور، مدیریت هوشمند انرژی آینده، بهره‌وری و اقتصاد شبکه و مشترک و همکار هوشمند را پوشش می‌دهد.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های حوزه ایمنی صنعت برق بیان کرد: پس از آخرین حادثه در مردادماه ۱۴۰۳، تاکنون ۷۵۰ روز بدون حادثه ثبت شده و هدف‌گذاری برای دستیابی به هزار روز بدون حادثه در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد همچنین از هدف‌گذاری برای کاهش زمان خاموشی‌ها به ۱۸ دقیقه تا سال ۱۴۰۸ خبر داد و بر اهمیت ارتقای پایداری شبکه و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان تأکید کرد.

روستایی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در قالب طرح مهتاب اشاره کرد و گفت: در چارچوب این طرح، ۲ هزار و ۶۰۰ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری، یک‌هزار و ۹۴۵ کنتور نصب و ۴۴ میلیون کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق محقق شده است.

وی با اشاره به تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف و ارتقای دقت اندازه‌گیری انرژی افزود: تعویض کنتورهای معیوب و توسعه سامانه‌های کنترل هوشمند نیز در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در پایان از برنامه توسعه انبار شرکت خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این طرح طی یک تا دو هفته آینده در انبار اجرایی شود.