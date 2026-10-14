به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایران نوشت: سفر اخیر «کریس مورفی»، سناتور مشهور دموکرات ایالت کنتیکت و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، به منطقه غرب آسیا و مذاکرات او با مقامات قطری و سعودی، در ایالات متحده سروصدای زیادی به پا کرده است؛ جایی که مقامات نظامی پنتاگون اجازه بازدید این سناتور آمریکایی از پایگاه العدید در قطر و پایگاه ناوگان پنجم دریایی در بحرین را به خاطر حجم خسارات وارده به او ندادند. مورفی پس از بازگشت از خاورمیانه در گفت‌وگو با مارگارت برنان در برنامه «Face the Nation» شبکه سی‌بی‌اس در ۱۱ اکتبر، با انتقاد از عملکرد دولت دونالد ترامپ در جنگ با ایران، نتیجه ارزیابی خود را به صراحت عنوان کرد و گفت که آمریکا هر چه زودتر باید پای خود را از این جنگ بیرون بکشد و حل مسأله تنگه هرمز را به خود ایران و شرکای منطقه‌ای ایالات متحده در خلیج فارس بسپارد. او در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با انتقاد از پنهان کاری نظامی در آمریکا ارزیابی کرد که پایگاه‌های میلیارددلاری آمریکا در منطقه توسط ایران نابود شده‌اند. متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

ترامپ گفته است که ایالات متحده ممکن است به حملات نظامی علیه یمن بپیوندد، اما در عین حال اعلام کرده که آمریکا با انصارالله نیز در حال گفت‌وگو است. آیا شما از اقدام تلافی‌جویانه حمایت می‌کنید؟ و آیا شرکای سعودی ما، که شما به‌تازگی از آنها دیدار کرده‌اید، شایسته حمایت آمریکا هستند؟

درست است؛ من روز قبل از حمله به فرودگاه ریاض در همان محل بودم. پیش‌تر با مقام‌های سعودی و قطری دیدار کرده بودم؛ کشورهایی که تلاش می‌کنند برای پایان دادن به جنگ مذاکره کنند. ببینید، اجازه بدهید صریح بگویم. آنچه من در محل مشاهده کردم، جنگی است که دارد از کنترل خارج می‌شود. اکنون یک جنگ تمام‌عیار دیگر میان یمن و عربستان سعودی در حال شکل‌گیری است. ایرانی‌ها برنامه‌های موشکی خود را از سر گرفته‌اند. ما هرگز برنامه پهپادی آنها را به‌طور کامل از بین نبردیم. آنها در حال احیای برنامه هسته‌ای خود نیز هستند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در یکی از مکان‌های اصلی که گمان می‌کنیم ایرانی‌ها در آن مشغول حفاری در زیر زمین هستند، فعالیت‌های تحقیقاتی هسته‌ای خود را از سر گرفته‌اند. در آمریکا قیمت بنزین، گازوئیل و مواد غذایی سر به فلک کشیده است. ۲۰ آمریکایی کشته شده‌اند و ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه شده است. دولت ترامپ حتی اگر قصد داشت این جنگ را ببازد، نمی‌توانست عملکردی بدتر از این داشته باشد. این وضعیت مایه تحقیر ایالات متحده است. جنگ به‌جای آنکه کوچک‌تر و محدودتر شود، در حال گسترش است و خطرناک‌تر می‌شود. وضعیت کنونی باید به‌عنوان تبلیغی برای برکناری تک‌تک اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا استفاده شود که به این جنگ رأی داده‌اند و همچنان از آن حمایت می‌کنند؛ یعنی رأی‌دهندگان باید در انتخابات نوامبر آنها را از مقام خود کنار بگذارند.



اما در ارتباط با این حمله مشخص، آمریکا هنوز متعهد نشده است که به نمایندگی از شریک خود، عربستان سعودی، دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند. آیا فکر می‌کنید چنین اقدامی مناسب خواهد بود؟

نه، من فکر نمی‌کنم ایالات متحده باید وارد جنگ در یمن شود. ببینید! این دولت در اداره جنگ کاملاً بی‌کفایت است. همان‌طور که با ورود به جنگ علیه ایران، خاورمیانه را به منطقه‌ای بدتر و آشفته‌تر تبدیل کرده‌ایم، اگر علاوه بر جنگ با ایران، در یمن نیز وارد جنگ شویم، فقط درگیری را تشدید خواهیم کرد و اوضاع را خطرناک‌تر از قبل می‌کنیم. خب، از بسیاری جهات، بحث بر سر اعتبار آمریکا در منطقه و تداوم حضور نظامی آن است. دفتر بودجه کنگره اعلام کرده است که نمی‌تواند هزینه خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های آمریکایی را برآورد کند، زیرا پنتاگون اطلاعات لازم را ارائه نکرده است. همچنین هنوز مشخص نیست بازسازی این پایگاه‌ها تا چه اندازه گسترده خواهد بود. این ابعاد نامشخص است، چون هدف و مقصود از این اقدامات نیز روشن نیست. حتی برخی از دموکرات‌ها گفته‌اند که می‌خواهند حضور آمریکا در منطقه را کاهش دهند. تا جایی که می‌دانم، شما هم از کاهش حضور نظامی آمریکا حمایت می‌کنید.

آیا به بازسازی تأسیساتی که دیدید آسیب دیده‌اند رأی مثبت خواهید داد؟

خب، من هیچ‌یک از این تأسیسات را ندیده‌ام. مسأله دقیقاً همین است که ما هیچ اطلاعی نداریم.

فکر می‌کردم شما سفارت ما در عربستان را دیده بودید؟

بله؛ من سفارت را دیدم، اما پرهزینه‌ترین بازسازی مربوط به پایگاه دریایی ما در بحرین و پایگاه هوایی‌مان در قطر خواهد بود. در حال حاضر، اعضای کنگره اجازه ندارند خسارت‌های واردشده به این پایگاه‌ها را از نزدیک مشاهده کنند. دلیلش این است که تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ماجرا در جریان است؛ تلاشی برای پنهان کردن هزینه این جنگ و فاجعه‌ای که از دید مردم آمریکا در منطقه به بار آورده است. پس چگونه می‌توانیم ارزیابی کنیم که آیا می‌خواهیم این تأسیسات را بازسازی کنیم یا نه، وقتی دولت اجازه نمی‌دهد آنها را ببینیم یا حتی از ابعاد خسارت‌ها مطلع شویم. مسدود کردن اختیارات و مسئولیت‌های اساسی کنگره در زمینه نظارت بر عملکرد دولت، در این مورد، واقعاً اقدامی به‌شدت غیرقابل‌قبول است.



پنتاگون می‌گوید برای جنگی که اکنون با ایران درگیر آن هستیم، به بودجه بیشتری نیاز دارد. چگونه می‌توان میان موضع‌گیری سیاسی و قصد اعلام‌شده برای پایان دادن به جنگ، از یک سو، و این پرسش از سوی دیگر تعادل برقرار کرد که آیا ما از نیروهای خود که هنوز در منطقه حضور دارند، حمایت و محافظت می‌کنیم یا نه؟

بله، بهترین راه برای حمایت از نیروهای نظامی و شهروندانمان در منطقه، پایان دادن به این جنگ است. یعنی آمریکا به‌طور یک‌جانبه به عملیات نظامی خود پایان دهد و صریح بگویم از شرکای منطقه‌ای‌مان بخواهد که خودشان حل مسأله بازگشایی تنگه هرمز و دریای سرخ را بر عهده بگیرند.

یعنی به‌سادگی کنار بکشیم؟

خب، رئیس‌جمهوری می‌گوید در حال بررسی این موضوع است که پس از انتخابات جنگ با ایران را از سر بگیرد. بنابراین، طبیعی است که واکنش ایران به چنین احتمالی، تشدید جنگ باشد. رئیس‌جمهوری باید به این جنگ پایان دهد و این سریع‌ترین راه برای بازگشایی مسیرهای دریایی خواهد بود. بار دیگر تأکید می‌کنم که ترامپ در مدیریت جنگ، سطحی از بی‌کفایتی را نشان می‌دهد که واقعاً مایه تحقیر است. تشدید درگیری‌ها فقط رنج و مصیبت بیشتری برای مالیات‌دهندگان آمریکایی و مردم ساکن منطقه به همراه خواهد آورد.



برای اینکه موضوع را دقیق‌تر روشن کنیم، ایرانی‌ها می‌خواهند آمریکا از منطقه خارج شود. آیا شما از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در منطقه حمایت می‌کنید؟

خب، فکر می‌کنم ایالات متحده همواره ناگزیر خواهد بود حضوری در آن منطقه داشته باشد. اما بیایید صادق باشیم ما دیگر در بحرین پایگاه دریایی نداریم. همچنین در قطر هم پایگاه مؤثری نداریم، زیرا ایرانی‌ها تنها چند دقیقه پس از آغاز جنگ، این پایگاه‌ها را از کار انداختند. بنابراین، دست‌کم اگر قرار است هرگونه ظرفیت نظامی را در آن منطقه بازسازی کنیم، باید راهی برای حفاظت از آن پیدا کنیم. دونالد ترامپ اساساً برای این جنگ آمادگی نداشت؛ به‌طوری‌که تنها چند روز پس از آغاز جنگ، پایگاه‌های هوایی و دریایی میلیارددلاری ما در منطقه، به دست ایرانی‌ها ویران شدند. هر آمریکایی باید از این وضعیت خشمگین باشد؛ نه فقط به این دلیل که آمریکایی‌ها جان خود را از دست دادند، بلکه به این دلیل که حجم عظیمی از پول مالیات‌دهندگان به هدر رفت. بنابراین، اگر نمی‌توانیم از این پایگاه‌ها محافظت کنیم، باید در این مورد تجدیدنظر کنیم که آیا اصلاً بازسازی آنها منطقی است یا نه، اما این رئیس‌جمهوری قادر به حفاظت از نیروها و شهروندان ما در خاورمیانه نیست.



می‌خواهم کمی درباره سیاست داخلی صحبت کنم. نظرسنجی سی‌بی‌اس نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان شاید در مقایسه با دموکرات‌ها با مشکل بسیج و مشارکت رأی‌دهندگان روبه‌رو باشند. اما از نظر برداشت عمومی، ۵۸ درصد رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده‌ای که سی‌بی‌اس از آنها نظرسنجی کرده، حزب دموکرات را حزبی ضعیف می‌دانند. پیام ایجابی و سازنده دموکرات‌ها چیست؟ غیر از اینکه بگویند «ما ترامپ نیستیم»؟

خب، ببینید، ما در میانه جنگی هستیم که برای مردم آمریکا به یک فاجعه تبدیل شده است. مردم توان خرید موادغذایی را ندارند. نمی‌توانند باک خودروهایشان را پر کنند. کشاورزان با سرعتی بی‌سابقه ورشکست می‌شوند و وضعیت خاورمیانه نیز به فاجعه کشیده شده است. پس بیایید صادق باشیم مهم‌ترین چیزی که اکنون ذهن مردم آمریکا را به خود مشغول کرده، این است که این افراد را از قدرت کنار بزنند؛ زیرا عملکرد آنها برای جهان، اعتبار آمریکا و اقتصاد کشور فاجعه‌بار بوده است. اما بله، فکر می‌کنم ما باید در ایده‌ها و پیشنهادهایمان برای حل این بحران، جسورتر عمل کنیم. بنابراین، باید وعده بدهیم که اگر در این انتخابات پیروز شویم، دیگر بودجه‌ای برای این جنگ اختصاص نخواهیم داد. درست است؟ ما بدون دریافت تعهدی از دولت ترامپ مبنی بر پایان دادن به این جنگ، با تخصیص بودجه به وزارت دفاع موافقت نخواهیم کرد. در روزهای پایانی این کارزار انتخاباتی، می‌توانیم به مردم وعده بدهیم که اگر ما را انتخاب کنند، با فساد او مقابله خواهیم کرد و به این جنگ پایان خواهیم داد. به باور من، این وعده‌ها در کنار افزایش قیمت‌ها و فاجعه ناشی از جنگ با ایران می‌توانند به پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات منجر شوند.