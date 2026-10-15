کشف مواد خوراکی قاچاق ۳۰ میلیاردی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر اقربائی فام صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح شهر تبریز به یک دستگاه نیسان وانت مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی از خودروی توقیفی مقدار ۷هزار و ۱۱۷ عدد انواع مواد خوراکی قاچاق فاقد مدارک قانونی را کشف که برابر نظریه کارشناس مربوطه ارزش این محموله ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده و در این راستا یک متهم نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه برخورد با سود جویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد: با ارائه اطلاعات خود در خصوص قاچاقچیان کالا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ و ستاد خبری پلیس ۰۳۰۱۱۰ در حمایت و پشتیبانی از تولید ملی سهیم باشند.