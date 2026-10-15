کشف یک تن برنج قاچاق در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام جزئیات این خبر گفت: ماموران یگان امداد دراجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروی های عبوری دریکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو ایسورو یخچال دار مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی در ادامه افزود،ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی مقدار ۱ تن برنج قاچاق که فاقد مجوز قانونی بودکشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه تصریح کرد: برابر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش کالای مکشوفه ۳ میلیارد ریال برآورد شده است که در این رابطه یک نفر راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.