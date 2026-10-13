به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز سه شنبه از محکومیت سنگین یک واحد صنایع غذایی به دلیل نگهداری و فروش غیرقانونی ۶۹۳ کیسه آرد (شامل آرد یارانه‌ای و صنف و صنعت) یک واحد صنایع غذایی در تبریز خبر داد و اظهار کرد: این محموله در جریان عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و در پی گزارش‌های مردمی کشف شد و بررسی‌ها نشان داد آردهای مذکور فاقد اسناد قانونی لازم و ثبت در زنجیره رسمی توزیع بوده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت آرد به‌عنوان یکی از کالاهای راهبردی و اساسی در امنیت غذایی کشور افزود: هرگونه جابه‌جایی، خرید و فروش این کالا خارج از سامانه رسمی و بدون ثبت اطلاعات در زنجیره توزیع، می‌تواند مصداق قاچاق و تضییع حقوق عمومی باشد.

حضرتی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد کالاهای یارانه‌ای که با استفاده از منابع دولتی برای تأمین نیاز مردم اختصاص می‌یابند، در بازار سیاه یا انبارهای غیرقانونی دپو و معامله شوند.

وی با اشاره به رأی صادرشده در این پرونده گفت: با توجه به اینکه متهم نتوانست شفافیت و ثبت قانونی کالاها را در سامانه سیما اثبات کند، شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز حکم به ضبط کامل کالاها و پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال به نفع صندوق دولت صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: میزان جریمه تعیین‌شده معادل دو برابر ارزش کالای یارانه‌ای و یک برابر ارزش کالای آزاد محاسبه شده است.

حضرتی تأکید کرد: این حکم پیامی روشن برای فعالان حوزه تولید و توزیع کالاهای اساسی است تا تمامی فعالیت‌های خود را در سامانه‌های نظارتی ثبت کنند و از هرگونه فعالیت خارج از ضوابط قانونی بپرهیزند.