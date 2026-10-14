شکایت میراث فرهنگی همدان از بازنشرکنندگان فیلم شنا در غارعلیصدر

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار مجدد فیلمی در فضای مجازی پیرامون شنای غیرقانونی در غار علیصدر که بررسی‌ها نشان می‌دهد متعلق به سال‌های گذشته بوده اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان پیگیری حقوقی جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

براساس پیگیری‌های حقوقی انجام شده در سال‌های گذشته و طرح شکایت جدید در پی بازنشر این ویدیو در سال جاری تذکرات لازم مبنی بر ممنوعیت قطعی چنین اقداماتی مجددا به بهره‌بردار جدید غار علیصدر ابلاغ شد و از آنجا که انتشار این تصاویر قدیمی موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده موضوع از طریق مراجع قانونی با قاطعیت پیگیری می‌شود.

در همین راستا تیم حقوقی این اداره کل با حضور در معاونت حقوق عامه دادستانی ضمن طرح شکایت رسمی درباره مبدا انتشار این فیلم پیگرد حقوقی صفحات و کانال‌های بازنشرکننده آن را کلید زد.

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی اصحاب رسانه و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی تاکید کرد که انتظار می‌رود اهالی رسانه پیش از بازنشر یا انتشار هرگونه محتوا، صحت و سقم آن را از طریق روابط عمومی و مبادی ذی‌ربط این اداره کل استعلام کنند تا از انتشار اخبار کذب و تشویش افکار عمومی جلوگیری شود.