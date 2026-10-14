نمایشی به کارگردانی روباه پیر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: در اقدامی کاملا بی‌اساس و تبلیغاتی، ۲۹ کشور ازجمله انگلیس و آمریکا بدون ارائه حتی یک سند یا مدرک معتبر، با صدور بیانیه‌ای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ادعاهای لندن درباره احتمال دخالت ایران در حادثه پایگاه فیرفورد را تأیید کردند. این کشورها که خود سابقه طولانی در مداخلات نظامی، ترور و اقدامات تجاوزکارانه علیه ملت ایران دارند، بار دیگر با دامن زدن به ایران‌هراسی، تلاش کردند افکار عمومی را گمراه سازند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن قاطعانه این گمانه‌زنی‌های مغرضانه را رد و محکوم کرد و تأکید داشت چنین روایت‌های ساختگی، به‌ویژه پس از حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، صرفا با هدف تبلیغات سیاه علیه ایران صورت می‌گیرد. نخست‌وزیر و وزیر خارجه انگلیس نیز بدون ارائه شواهدی، سپاه پاسداران را متهم کرده، سفیر کشورمان را احضار و دو تبعه ایرانی را نیز تحریم کردند. این رفتارها در ادامه استانداردهای دوگانه غرب است که خود عامل ناامنی جهانی‌اند اما تهران را متهم می‌سازند. جمهوری اسلامی ایران حق اتخاذ تدابیر حقوقی برای صیانت از منافع ملی را محفوظ می‌داند و هرگونه اتهام بی‌اساس را رد می‌کند.

اتهام‌زنی تازه لندن به سپاه پاسداران

اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، در اظهاراتی بی‌اساس و درحالی که تحقیقات پرونده همچنان ادامه دارد، مدعی شد طرح مشکوک هدف قرار دادن پایگاه هوایی فیرفورد نیروی هوایی سلطنتی، احتمالا در ایران هماهنگ شده و تحت هدایت سپاه پاسداران بوده است. برنهام روز دوشنبه در پارلمان گفت، لندن تهدیدهای احتمالی علیه خاک خود را تحمل نخواهد کرد و او با آنچه استفاده ایران از شبکه‌های مجرمانه خواند، مقابله می‌کند. او همچنین از احتمال اعمال تحریم‌های جدید با هدف محدود کردن توانایی ایران و سپاه پاسداران برای آسیب رساندن به انگلیس سخن گفت. این ادعاها در پی حادثه‌ای مطرح شد که بامداد ۲۷سپتامبر (۵ مهرماه) در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد رخ داد. در جریان بررسی این پرونده، پنج مرد انگلیسی به ظن دست داشتن در اقدامات تروریستی و جرائم مواد منفجره بازداشت شده بودند.

این افراد در نهایت بدون طرح هیچ‌گونه اتهام رسمی و صرفا با قرار وثیقه پلیسی آزاد شدند تا مسیر تحقیقات قانونی ادامه یابد. مطرح کردن چنین ادعاهای اثبات‌نشده‌ای از سوی مقامات عالی‎رتبه انگلیس، همزمان با روند جاری بررسی‌های پلیس، بیشتر حاکی از امنیت‌سازی شتاب‌زده با اهداف شوم علیه تهران است. ادعای نخست‌وزیر انگلیس، قطعه‎‌ای از یک پازل تعمدی در پروژه «امنیتی‌سازی» (Securitization) علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. در دانش روابط بین‌الملل و امنیت، امنیتی‌سازی یعنی تبدیل یک «موضوع عادی یا دفاعی» به یک «تهدید موجودیتی برای کل جهان»‌؛ فرآیندی که جبهه غربی دقیقا از طریق آن، افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی را گمراه می‌کند.

عملیات تبلیغاتی متحدان کاخ‌سفید

در راستای اظهارات نخست‏وزیر انگلستان، بلافاصله آمریکا، انگلیس و ۲۷ کشور غربی هم‌پیمان آنها در اقدامی کاملا هماهنگ و سناریومحور، بار دیگر اتهامات واهی و ادعاهای بی‌اساس لندن درباره حادثه پایگاه هوایی فیرفورد را تکرار کردند. این هجوم تبلیغاتی که صرفا بر پایه عبارات مبهم برنهام «به احتمال زیاد» استوار است، بدون ارائه هیچ‌گونه سند یا مدرک مستند حقوقی صورت می‌گیرد. هدف اصلی این بیانیه‌های سفارشی، تکمیل زنجیره فشار روانی و فضاسازی مسموم رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی ارزیابی می‎شود.

مکمل این بیانیه و در پی واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات نظامی اخیر آمریکا و رژیم‌صهیونیستی و اعمال محدودیت بر عبور و مرور از تنگه‌های حساس منطقه، ۶۰ کشور غربی و هم‌پیمانان‌شان در بیانیه‌ای مشترک، ژست دفاع از «آزادی کشتیرانی» به خود گرفتند. این جبهه غربی ــ شرقی با نادیده گرفتن ریشه اصلی بحران که متأثر از سوءاستفاده متجاوزان از فضای هوایی و آبی برخی کشورهای همسایه بود، متکبرانه خواستار لغو عوارض و محدودیت‌های ترانزیتی ایران در تنگه هرمز شده‌اند. بدون شک، امنیت این شاهراه‌های حیاتی بین‌المللی تنها در سایه احترام به تمامیت ارضی ایران و پایان دادن به سیاست‌های مداخله‌جویانه غرب محقق خواهد شد.

ایران نیز با هوشمندی و قاطعیت کامل، این ادعاهای ساختگی را بخشی از توطئه شوم استکبار برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌ها و تجاوزات خبیثانه خود دانسته و آن را شدیدا محکوم کرده است. دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید دارد که جبهه غرب نمی‌تواند با تکیه بر سناریوهای مضحک، از پاسخگویی بابت اقدامات خصمانه خود شانه خالی کند. ایران اسلامی ضمن رد هرگونه دخالت در این حوادث ادعایی، با اتکا به توان بومی، همواره بر اقتدار دفاعی و حفظ امنیت ملی خود استوار خواهد ماند.

پرونده‌سازی‌های بی‌سند

فارغ‎ از مسأله فیرفورد، طی هفت ماه اخیر مجموعه‎ای از سناریوسازی‎ها علیه تهران در دستورکار قرار گرفت. دستگاه دیپلماسی آمریکا و متحدان غربی‌اش پس از ناکامی در جلب همراهی بین‌المللی برای اقدامات نظامی یکجانبه، استراتژی خود را بر امنیتی‌سازی همه‌جانبه پرونده ایران متمرکز کرده‌اند. صدور قطعنامه شورای حکام و ارجاع موضوع پادمانی به شورای امنیت، انتساب غیرمستند اتهامات در حوادثی همچون پرواز فلای‌دبی و نیز گره زدن پیشروی‌های مقاومت یمن به تهران، حلقه‌های یک سناریوی واحد هستند. این اقدامات بیش از آن‌که متکی بر یافته‌های فنی یا شواهد حقوقی باشند، ابزارسازی سیاسی برای اجماع‌سازی جهانی و مشروعیت‌بخشی به رفتارهای متجاوزانه غربی ــ صهیونیستی ارزیابی می‎شود.

در این میان، نهادهای غربی با نادیده گرفتن ریشه اصلی بحران یعنی آسیب‌های واردشده به ساختار راستی‌آزمایی در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل، سعی دارند ایران را «غیرقابل اعتماد» و عامل بی‌ثباتی نشان دهند. هدف واشنگتن و تل‌آویو از این پرونده‌سازی‌های پی‌درپی، ساختن چارچوب روایی جدید جهت توجیه فشار اقتصادی، محاصره دریایی و زمینه‌سازی برای تجاوزات آتی به‌ویژه در آستانه یا بعد از انتخابات میان‎دوره‎ای ایالات‎متحده آمریکاست. در مقابل این کارزار تبلیغاتی، مواضع قاطع پکن و مسکو در شورای امنیت و تأکید بر فاقد مبنا بودن این روایات همچنین قطعنامه‌ها، روند اجرایی‌شدن تحریم‌ها یا قطعنامه‌های به‌علاوه سناریوهای کذایی علیه کشورمان را با مانع جدی مواجه کرده و خروج ‎از پروژه امنیت‌سازی ایران منوط به تداوم افشای روایت‌سازی‌های نادرست دشمن خواهد بود.