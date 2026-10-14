جذب ۴ هزار گروه پرستاری جدید در سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، در مراسم بزرگداشت روز پرستار، ضمن تبریک این روز به پرستاران، ابراز امیدواری کرد که کادر پرستاری همچنان در خدمت به مردم موفق باشند و با فراهم شدن شرایط بهتر، خدمات شایسته‌تری به مردم ارائه دهند.

وی با اشاره به تجربه خود در دوره دبیری شورای بیمه درمان، برای توضیح اهمیت پرستاری به تفاوت میان مفهوم «تنظیم‌گری» در بخش‌های مختلف و مفهوم «استواردشیپ» در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: در بررسی معنای این واژه در زبان انگلیسی، با تعبیری درباره مراقبت و خدمت در حوزه درمان مواجه شدم؛ گویی کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، وظیفه‌ای الهی بر عهده دارند. مراقبت از بیمار و همراهی با او، کاری ارزشمند و الهی است و امیدوارم ما نیز بتوانیم وظیفه خود را در فراهم کردن فضای بهتر برای کادر درمان انجام دهیم.

مراقبت پرستاران به اندازه عمل جراحی اهمیت دارد

میدری در ادامه با یادآوری خاطره‌ای از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله گفت: در آن زمان، مجروحی از جبهه به تهران منتقل شده بود، اما امکان نگهداری و درمان او در تهران فراهم نبود و بیمار را به شیراز انتقال دادند. در شیراز، بحث بر سر قطع پای این مجروح بود، اما یکی از پرستاران معتقد بود که با مراقبت مستمر می‌توان از قطع عضو جلوگیری کرد.

وی افزود: با مراقبت‌های همان پرستار، نیازی به انجام عمل جراحی نیز پیش نیامد و درمان به‌خوبی پیش رفت. همه ما تجربه‌هایی از این دست داریم که نشان می‌دهد اهمیت پرستار کمتر از پزشک و جراح نیست. مراقبت‌های پیش و پس از جراحی به اندازه خود عمل جراحی اهمیت دارد و می‌تواند هزینه‌های درمان را نیز کاهش دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر روشن بودن اهمیت پرستاری، به مشکلات نظام پرداخت در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: با وجود اهمیت این حرفه، محدودیت‌های مالی کشور بر نظام پرداخت خدمات درمانی اثر گذاشته است. یکی از مسائل موجود، تفاوت پرداخت‌ها میان پزشکان، متخصصان، فوق‌تخصص‌ها و پرستاران است؛ در کنار آن، هزینه‌هایی که برای تجهیزات پزشکی پرداخت می‌شود نیز بخش دیگری از مشکلات این حوزه را تشکیل می‌دهد.

نقش پرستاران در ارتقای سلامت و کاهش هزینه‌های درمان

میدری با اشاره به تجربه ایران در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله اظهار کرد: ایران در آن دوره، بر اساس برخی شاخص‌های بین‌المللی، جهش قابل توجهی در امید به زندگی داشت. بررسی‌ها نشان می‌داد بهورزان و پرستاران در اقصی نقاط کشور در این پیشرفت نقش مؤثری داشته‌اند؛ نقشی ایفای آن، در عدم فناوری یا داروهای خاص بود و مراقبت و در این شرایط حضور نیروهای سلامت در نقاط مختلف کشور اهمیت زیادی داشت.

وی با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر اصلاحات در شیوه ارائه خدمات درمانی افزود: اصلاحاتی مانند استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌تواند جایگاه سطح نخست ارائه خدمات سلامت را روشن‌تر کند. در چنین ساختاری، پرستاران و پزشکان می‌توانند با مراقبت به‌موقع و پیشگیری، از افزایش هزینه‌های درمان جلوگیری کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با تغییر نگاه به نظام سلامت و توجه بیشتر به پیشگیری و نیروی انسانی، باید بتوانیم وضعیت بهتری برای مردم و کسانی که در خط مقدم پیشگیری فعالیت می‌کنند فراهم کنیم و با هزینه‌های عادلانه‌تر به اهداف درمانی دست یابیم.

احیای اداره پرستاری در سازمان تأمین اجتماعی

میدری با اشاره به اقدامات همکاران خود در سازمان تأمین اجتماعی گفت: در این سازمان، سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی در همین مسیر طراحی شده است که یکی از آنها احیای اداره پرستاری در سطح ستاد و تمام استان‌هاست.

وی افزود: احیای این ساختار می‌تواند زمینه رسیدگی منسجم‌تر به امور پرستاری، شناسایی کمبودها و اتخاذ به‌موقع تصمیم‌های لازم را فراهم کند. این تغییر ساختاری همچنین بستری برای اصلاح جایگاه نیروهایی است که با مراقبت، پیشگیری و مداخله به‌هنگام، از افزایش هزینه‌های درمان جلوگیری می‌کنند.

برگزاری آزمون استخدامی ۴ هزار نفر از کادر درمانی در آذرماه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه استخدام نیروهای جدید در حوزه درمان خبر داد و گفت: در آذرماه آزمون استخدامی برای جذب ۴ هزار نفر از کادر درمانی برگزار می‌شود و نیروهای جدید از اول فروردین‌ماه به مجموعه اضافه خواهند شد. امیدواریم فرایند جذب نیروهای جدید کمبود نیروی انسانی در حوزه درمان رفع شود.