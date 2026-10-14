به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی که با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، گزارش اجرای طرح «آزمون‌های توزیع‌شده کشوری» ارائه و ابعاد مختلف آن بررسی شد؛ طرحی که با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز دانشگاه پیام‌نور در سراسر کشور، امکان شرکت دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها در امتحانات پایان ترم به صورت حضوری در حوزه‌های امتحانی نزدیک به محل سکونت آنان را فراهم می‌کند و با هدف کاهش دشواری‌های رفت‌وآمد، تسهیل دسترسی به مراکز آزمون و ارتقای خدمات آموزشی به دانشجویان به اجرا درآمده است.

با توجه به آثار مثبت این طرح در تسهیل فرایند برگزاری آزمون‌ها و کاهش مشکلات دانشجویان، توسعه و گسترش تدریجی آن در سطح کشور و افزایش پوشش دانشگاه‌ها و دانشجویان، به‌عنوان یکی از محورهای پیش‌رو مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، گزارشی از عملکرد شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی و نحوه عملکرد دانشگاه‌ها در تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی طی دو سال گذشته ارائه شد.

بر اساس گزارش ارائه شده، از سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۴ دانشگاه از اختیار تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی برخوردار بودند که برخی از این دانشگاه‌ها از این فرصت استفاده کرده بودند. در این دوره تعداد ۴۷۲ برنامه درسی تدوین یا بازنگری شده است که دانشگاه تهران بیشترین تعداد بازنگری را در بین سایر دانشگاه‌ها داشت.

در همین راستا بر ضرورت فراهم‌سازی بسترها و سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری مؤثرتر دانشگاه‌ها از اختیارات تفویض‌شده تأکید و مقرر شد دانشگاه‌های مشمول، با استفاده حداکثری از این ظرفیت، زمینه ارتقای کیفیت، روزآمدسازی و پاسخ‌گویی بهتر برنامه‌های درسی به نیازهای کشور را فراهم کنند.

این جلسه در مجموع، با تمرکز بر تسهیل خدمات آموزشی به دانشجویان، تقویت نقش دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی درسی و ارتقای کیفیت آموزش عالی، بر پیگیری رویکردهای توسعه‌محور و بهبود مستمر فرایندهای آموزشی تأکید داشت.