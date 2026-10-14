معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، سرخون با ثبت دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شده است.

وی افزود: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان هفته، آسمان چهارمحال و بختیاری در ساعات مختلف به‌صورت قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال خیزش گرد و خاک در برخی مناطق استان تصریح کرد: در ساعات بعدازظهر و شب، در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه مناطق شمالی و شرقی استان، احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.

نوروزی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، تغییرات پوشش ابر و وزش باد در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست و شهروندان باید در فعالیت‌های روزمره و برنامه‌های خارج از منزل، شرایط جوی منطقه خود را مدنظر قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی مناطق شود؛ ازاین‌رو، رعایت نکات ایمنی به‌ویژه هنگام تردد در محورهای مواصلاتی و انجام فعالیت‌های فضای باز ضروری است.

