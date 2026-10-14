به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی با اشاره به اهمیت استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی اظهار کرد: اجرای این نظام با هدف تحول در فرآیندهای سازمانی، ارتقای بهره‌وری، بهبود مدیریت دارایی‌ها و دستیابی به نتایج پایدار در بخش‌های مختلف فعالیت شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

تدوین نقشه راه و تشکیل کارگروه‌های تخصصی

وی افزود: در این راستا، اقدامات زیرساختی متعددی انجام شده و سایر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در نقشه راه مدیریت دارایی‌های فیزیکی نیز در حال اجراست تا زمینه تعالی سازمانی، افزایش کارایی تجهیزات و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان فراهم شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان تصریح کرد: انجام ارزیابی‌های اولیه، تهیه نمودار شکاف، تدوین نقشه راه، تشکیل کمیته عالی و کارگروه‌های تخصصی اجرایی، ایجاد واحد مستقل مدیریت دارایی‌های فیزیکی و برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی، از جمله اقدامات اساسی برای استقرار این نظام در شرکت بوده است.

ساماندهی تجهیزات و توسعه سامانه‌های هوشمند

جمشیدی مدیریت تغییر و اصلاح فرهنگ سازمانی را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد و گفت: اجرای پروژه ۵S در انبار مرکزی با هدف ساماندهی کالاها و قطعات یدکی، ایجاد کارگاه سرویس ترانسفورماتورهای معیوب و تهیه و استقرار سامانه جامع نرم‌افزاری مدیریت کار (CMMS)، از جمله اقدامات عملیاتی برای بهبود مدیریت تجهیزات و دارایی‌های شرکت است.

وی خاطرنشان کرد: تحول در ساختار سازمانی و تفکیک نقش‌های بهره‌برداری و نگهداشت، نصب اتاقک‌های استاندارد مبتنی بر اصول ۵S روی خودروهای عملیاتی و راه‌اندازی سامانه پیشرفته مکان‌یابی و پایش خودروها (AVL)، از دیگر اقدامات انجام‌شده برای افزایش نظم عملیاتی، مدیریت بهتر منابع و ارتقای عملکرد گروه‌های اجرایی به شمار می‌رود.

نصب سامانه‌های امنیتی در بیش از ۳۰ پست زمینی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان همچنین از نصب سامانه‌های امنیتی هوشمند روی بیش از ۳۰ دستگاه پست زمینی عمومی خبر داد و افزود: تشکیل کمیته و کارگروه‌های تحلیل ریشه‌ای وقایع و عیوب (RCA) نیز با هدف شناسایی علل بروز مشکلات، جلوگیری از تکرار خرابی‌ها و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و شبکه در دستور کار قرار گرفته است.

ساماندهی فیدرهای بحرانی برای کاهش خاموشی‌ها

جمشیدی در پایان با تأکید بر اهمیت کاهش خاموشی‌های ناخواسته و افزایش رضایت مشترکان بیان کرد: اجرای طرح جهادی ساماندهی فیدرهای بحرانی و استمرار این برنامه، از اقدامات مهم شرکت برای کاهش خاموشی‌های بی‌برنامه، افزایش پایداری شبکه توزیع برق و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم استان لرستان است.

وی تأکید کرد: نقشه راه مدیریت دارایی‌های فیزیکی با اجرای سایر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده دنبال می‌شود تا نتایج این تحول مدیریتی به‌صورت مستمر در عملکرد شرکت نمایان شود.