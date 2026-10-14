به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مهارت‌افزایی و تمرین عملیاتی سیل و بقا در شرایط سخت، روزهای ۲۱ و ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ با مشارکت حدود ۳۰ سازمان، نهاد و دستگاه امدادی، عملیاتی و خدماتی در محدوده دریاچه شهدای خلیج فارس تهران برگزار شد.

با نزدیک شدن به فصل پاییز و افزایش احتمال وقوع سیلاب، چهارمین دوره تمرین عملیاتی سیل و بقا در شرایط سخت با مشارکت سازمان مدیریت بحران شهر تهران و حدود ۳۰ دستگاه امدادی، عملیاتی و خدماتی در محدوده دریاچه چیتگر برگزار شد تمرینی که در آن نیروهای امدادی، مهارت‌های خود را برای مواجهه با حوادث احتمالی در شرایطی نزدیک به واقعیت محک زدند.

در این تمرین، بخش‌های مختلفی برای آموزش و اجرای عملیات امدادی در نظر گرفته شده بود؛ از نجات افراد گرفتار در آب و احیای مصدومان گرفته تا تمرین انتقال افراد و تجهیزات با استفاده از طناب‌های متصل میان دو نقطه. نیروها در این بخش‌ها، شیوه‌های امدادرسانی و جابه‌جایی ایمن در شرایط دشوار را تمرین کردند.

در محوطه تمرین، خودروهای امدادی هلال‌احمر و اورژانس نیز مستقر بودند و چادرهایی با کاربری‌های مختلف برای ارائه خدمات و پشتیبانی از نیروها برپا شده بود. این امکانات در کنار تجهیزات تخصصی دستگاه‌های حاضر، بخشی از ظرفیت‌های مورد نیاز برای مدیریت شرایط اضطراری را به نمایش می‌گذاشت.

این دوره با هدف افزایش آمادگی نیروهای امدادی، ارزیابی تجهیزات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برگزار شد تا در صورت وقوع سیلاب، عملیات امداد و نجات با آمادگی و هماهنگی بیشتری انجام شود.

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به برگزاری این تمرین با محوریت شهرداری تهران اظهار کرد: در این دوره، دستگاه‌هایی از جمله اورژانس، آتش‌نشانی، هلال احمر، آبفا، برق، سپاه، پلیس، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهشت زهرا حضور داشتند و آموزش‌های تخصصی مرتبط با مدیریت سیلاب را ارائه کردند.

آموزش هفت مهارت تخصصی در تمرین سیل

وی با بیان اینکه هفت مهارت در این تمرین آموزش داده شد، افزود: مدیریت سیل در تهران، کار با دستگاه موقعیت‌یاب (GPS)، عبور ایمن از آب، نجات مصدومان سیل، احیای قلبی ریوی (CPR)، مدیریت پیکرهای متوفیان سیل، بهداشت محیط و گندزدایی آب آلوده از جمله موضوعات آموزشی این دوره بود.

نصیری ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی نیز کار با انواع پمپ‌های کف‌کش، لجن‌کش و تجهیزات تخلیه آب سیلاب را فرا گرفتند و در بخش بهداشت محیط، موضوعاتی مانند کلرزنی، گندزدایی آب آلوده و مقابله با ناقلان و حشرات مرتبط با سیلاب آموزش داده شد.

اجرای عملیات میدانی در روز دوم

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اجرای بخش عملیاتی تمرین در روز دوم گفت: آموزش‌های روز نخست در روز دوم به‌صورت عملی تمرین و ارزیابی شد. گروه‌های هفت‌گانه متشکل از نیروهای پنج پهنه شهر تهران و دو گروه ستادی آقایان و بانوان در این بخش حضور داشتند و بانوان نیز مشارکت فعالی در تمرین داشتند.

وی با اشاره به اجرای عملیات شبیه‌سازی‌شده امداد و نجات افزود: نیروهای هلال احمر با استفاده از قایق‌های جمینای به جست‌وجو و نجات مصدومان حادثه فرضی پرداختند و تیم‌های غواصی آتش‌نشانی نیز برای امدادرسانی وارد عمل شدند. نیروهای سازمان بهشت زهرا نیز با خودروهای حمل پیکر در این تمرین حضور یافتند و سایر دستگاه‌ها از جمله اورژانس، آبفا و برق نیز وظایف تخصصی خود را اجرا کردند.

برگزاری تمرین در شرایط اردوگاهی

نصیری با بیان اینکه شرکت‌کنندگان در قالب یک اردوگاه عملیاتی در محل مستقر شدند، اظهار کرد: شرکت‌کنندگان چادرهای خود را برپا کردند و شب را در محل تمرین گذراندند. این دوره علاوه بر جنبه عملیاتی، فضایی علمی، ورزشی و معنوی داشت و ارزیابی تخصصی تمرین نیز با مشارکت دانشگاه‌ها و گروه‌های جهادی انجام شد.

وی با اشاره به حضور گروه‌های دوام و یک‌سوم شهرداران نواحی تهران در این برنامه گفت: برگزاری این دوره به افزایش هم‌افزایی و همدلی میان دستگاه‌های امدادی و امدادگران کمک کرد و فرصتی برای افزایش اعتمادبه‌نفس نیروها و ارزیابی امکانات و تجهیزات لجستیکی فراهم آورد.

آمادگی برای مواجهه با مخاطرات مختلف

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به استقرار امکانات پشتیبانی در محل تمرین، از جمله آشپزخانه و نانوایی صحرایی، گفت: در این دوره، امکانات لجستیکی و نحوه تردد و جابه‌جایی نیروها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

نصیری ابراز امیدواری کرد امسال سیلابی در تهران رخ ندهد و افزود: در صورت وقوع سیلاب، دستگاه‌های امدادی تلاش می‌کنند با آمادگی بیشتر و همکاری با یکدیگر به یاری مردم بشتابند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارها و توصیه‌های ایمنی خاطرنشان کرد: حتی در شرایط جنگی نیز نباید از مخاطراتی مانند سیل و زلزله غافل شد. مدیریت بحران نیازمند نگاه همه‌جانبه به مخاطرات مختلف و آمادگی هم‌زمان برای مواجهه با آنهاست تا در صورت وقوع حادثه، جان شهروندان کمتر در معرض آسیب قرار گیرد.

شبیه‌سازی عملیات نجات غریق و مصدوم در دریاچه چیتگر

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تمرین شش گام طلایی مدیریت پیکر جان‌باختگان در شرایط بحران

کارگروه تخصصی شهدا و امور متوفیان در مانور امدادی تهران، مراحل مدیریت پیکر جان‌باختگان از ثبت و مستندسازی تا انتقال به مراکز نگهداری موقت را تمرین کرد.

به گفته سرلک، مدیر مدیریت بحران سازمان بهشت حضرت زهرا(س)، اجرای صحیح این مراحل نقش مهمی در شناسایی هویت جان‌باختگان، حفظ کرامت انسانی و آرامش خانواده‌های داغ‌دیده دارد.