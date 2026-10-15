بازار خودرو همچنان در اوج قیمت؛ ۲۰۷ در محدوده ۳.۷ میلیارد تومان+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو در هفته منتهی به ۲۳ مهر ۱۴۰۵ همچنان با قیمت‌های بالا در محصولات پرتقاضای داخلی دنبال می‌شود و بررسی نرخ‌های اعلامی نشان می‌دهد خودروهای ایران‌خودرو و سایپا با قیمت‌های متفاوتی در بازار آزاد عرضه می‌شوند. در این میان، محصولات اتوماتیک و برخی نسخه‌های مجهزتر خودروهای داخلی در محدوده قیمتی بالاتری قرار دارند و خودروهای اقتصادی‌تر سایپا نیز با وجود قرار گرفتن در رده قیمتی پایین‌تر، همچنان با نرخ‌هایی بیش از یک میلیارد تومان معامله می‌شوند.

بر این اساس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک در محدوده ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و نسخه اتوماتیک پانورامای این خودرو حدود ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

دنا پلاس اتوماتیک نیز با نرخ تقریبی ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد؛ در حالی که قیمت دنا پلاس MT۶ حدود ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان اعلام شده است.

در گروه محصولات ایران‌خودرو، تارا اتوماتیک V۴ با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان و تارا دستی V۱ با نرخ ۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان عرضه می‌شوند. همچنین قیمت سورن XU۷P حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و رانا پلاس نزدیک به ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان گزارش شده است.

در گروه محصولات سایپا، کوییک S با قیمت حدود یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان و کوییک RS با نرخ یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در فهرست قیمت‌های بازار قرار دارند. ساینا S نیز حدود یک میلیارد و ۶۹۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در همین گروه، اطلس G با نرخ تقریبی یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت شاهین GL به حدود ۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان رسیده است. شاهین G مجهز به سانروف نیز در محدوده ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان قرار دارد.

مقایسه قیمت خودروهای پرتیراژ نشان می‌دهد فاصله قیمتی میان محصولات اقتصادی‌تر سایپا و خودروهای اتوماتیک و مجهزتر ایران‌خودرو همچنان قابل‌توجه است. با این حال، نرخ‌های اعلامی بازار آزاد لزوماً قیمت نهایی معاملات نیستند و عواملی مانند تیپ خودرو، سال ساخت، میزان کارکرد، وضعیت بدنه و شرایط فروش می‌توانند بر قیمت نهایی اثر بگذارند.

از سوی دیگر، فاصله قیمت بازار آزاد و کارخانه همچنان یکی از موضوعات مهم برای خریداران است. در برخی محصولات سایپا، اختلاف میان این دو نرخ به چند صد میلیون تومان می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند هزینه دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو را افزایش دهد. البته برای محاسبه دقیق این فاصله، باید قیمت کارخانه و بازار مربوط به یک تیپ مشخص و در یک بازه زمانی یکسان با یکدیگر مقایسه شوند.

لازم به ذکر است، خریداران برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر باید علاوه بر فهرست قیمت‌های اعلامی، نرخ معاملات واقعی و شرایط عرضه هر خودرو را نیز در نظر بگیرند.