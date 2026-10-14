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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در رودبارجنوب کرمان

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در رودبارجنوب کرمان

کرمان- سپاه پاسداران رودبارجنوب از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران رودبار جنوب ظهر چهارشنبه از احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در این شهرستان خبر داد.

این انفجارها امروز به دلیل خنثی سازی مهمات در حوالی رودبار جنوب انجام می شود.

کد مطلب 6977906

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