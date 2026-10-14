تولید ۳ اثر فرهنگی و هنری برای کنگره شهدای هنرمند لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم طهماسبی، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری پیش‌بینی‌شده برای این اجلاسیه اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف معرفی شایسته شهدای هنرمند، بازنمایی ابعاد مختلف زندگی و شخصیت آنان و ماندگار کردن یاد و خاطره این شهیدان دنبال می‌شود.

تدوین یادمان سه‌جلدی شهدای هنرمند

وی با اشاره به تدوین یادمان شهدای هنرمند در سه جلد افزود: این مجموعه با هدف ثبت و معرفی زندگی، خاطرات و ابعاد شخصیتی و هنری شهدا تدوین می‌شود تا زمینه حفظ و انتقال میراث معنوی آنان به نسل‌های آینده فراهم شود.

طهماسبی با تأکید بر اهمیت ثبت روایت‌های مرتبط با شهدای هنرمند بیان کرد: معرفی ویژگی‌های شخصیتی و هنری این شهیدان از طریق آثار مکتوب، فرصتی برای حفظ یاد و خاطره آنان و آشنایی بیشتر نسل‌های آینده با زندگی و فداکاری‌هایشان فراهم می‌کند.

تولید فیلم داستانی «داستان شیرین» با محوریت زندگی شهیده شیرین پیمان

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان، تولید فیلم داستانی «داستان شیرین» با محوریت زندگی شهیده شیرین پیمان را از دیگر برنامه‌های این رویداد عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش هنر در معرفی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: تولید آثار نمایشی و تصویری می‌تواند بستری برای بازنمایی ایثار و فداکاری شهدا و انتقال ارزش‌های فرهنگی و معنوی به جامعه باشد.

ساخت قطعه موسیقی ویژه شهدای هنرمند

طهماسبی همچنین ساخت یک قطعه موسیقی ویژه شهدای هنرمند را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند برشمرد و بر اهمیت بهره‌گیری از قالب‌های مختلف هنری برای پاسداشت مقام شهدا تأکید کرد.

تأکید بر همکاری مجموعه‌های فرهنگی و هنری

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان در پایان، تعامل و همکاری مجموعه‌های فرهنگی و هنری را برای اجرای برنامه‌های اجلاسیه ضروری دانست و گفت: باید از ظرفیت هنرمندان استان برای معرفی شایسته شهدای هنرمند و ماندگار کردن یاد و خاطره آنان استفاده شود.

وی بر بهره‌گیری از توانمندی‌های هنری استان در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد تا آثار تولیدشده بتوانند در مسیر معرفی شهدای هنرمند و ترویج ارزش‌های فرهنگی و معنوی نقش‌آفرینی کنند.