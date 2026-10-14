به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی، ظهر چهارشنبه در بازدید سرزده از کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ مرکز استان، روند نگهداری و بازپروری مددجویان، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی و اقدامات مرتبط با اشتغال‌زایی را بررسی کرد.

این بازدید با همراهی تعدادی از معاونان دادسرای مرکز استان انجام شد و طی آن، مسائل و مشکلات مطرح شده در این مرکز مورد بررسی قرار گرفت و دستور پیگیری فوری برای رفع موانع در چارچوب قوانین و مقررات صادر شد.

دادستان مرکز استان سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر فرآیند نگهداری و بازپروری مددجویان، اظهار کرد: نگهداری افراد در مراکز بازپروری به تنهایی کافی نیست و باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های اشتغال، زمینه بازگشت سالم و پایدار آنان به جامعه فراهم شود.

گلی همچنین بر رعایت کرامت انسانی مددجویان، اجرای ضوابط قانونی در فرآیند نگهداری و بازپروری و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده تأکید کرد و گفت: نظارت بر عملکرد این مرکز با هدف اطمینان از اجرای صحیح تکالیف قانونی و افزایش اثربخشی برنامه‌های بازپروری دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری مشکلات مراکز نگهداری و بازپروری و نظارت بر اجرای برنامه‌های اصلاحی و حمایتی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بازگشت افراد به چرخه اعتیاد نقش موثری دارد.