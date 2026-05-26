بازدید سرزده دادستان سمنان از زندان گرمسار؛دستور فوری برای آزادی مشروط

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی صبح سهشنبه در حرکتی سرزده و بدون هماهنگی قبلی، در زندان مرکزی گرمسار حاضر شد. این بازدید بیش از سه ساعت به طول انجامید.
دادستان سمنان در این نظارت میدانی، از تمامی بخشهای ندامتگاه از جمله اندرزگاهها، بهداری، فضاهای فرهنگی و اصلاحی بازدید کرد تا از نزدیک کیفیت خدماترسانی و شرایط نگهداری مددجویان را بررسی کند.
در ادامه این بازدید، گلی با حضور در بندهای مختلف زندان، به صورت چهرهبهچهره با ۸۰ نفر از مددجویانی که پیشتر درخواست ملاقات داشتند، گفتگو کرد.
وی با حوصله به مطالبات، مشکلات حقوقی و قضایی این افراد رسیدگی و در همان محل دستورات مقتضی برای تسریع در روند پروندهها صادر کرد. استفاده از ارفاقات قانونی نظیر مرخصی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس از جمله این دستورات بود.
دادستان مرکز استان سمنان در حاشیه این بازدید گفت: بازدیدهای رسمی و غیر رسمی از زندانها با هدف نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین و اطمینان از تکریم شخصیت مددجویان انجام میشود.
گلی تأکید کرد: هدف ما این است که هیچ درخواستی بیپاسخ نماند و فرآیند اصلاح و تربیت در محیط زندان با دقت کامل دنبال شود.
دادستان سمنان با اعلام آغاز طرح نظارتهای میدانی و سرزده از تمام ندامتگاههای استان تصریح کرد: این اقدام در راستای عملیاتیسازی سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با محوریت مدیریت هوشمند جمعیت کیفری کلید خورده است.
وی خاطرنشان کرد: این فرآیند به صورت مستمر تداوم مییابد تا اطمینان حاصل شود که عدالت قضایی و حقوق شهروندی در سطح زندانهای استان سمنان در عالیترین سطح ممکن اجرا میشود.
