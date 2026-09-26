  1. استانها
  2. همدان
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

اصلاح ۲۵۰ متر از شبکه توزیع آب روستای «وسمق» درگزین

اصلاح ۲۵۰ متر از شبکه توزیع آب روستای «وسمق» درگزین

همدان- مدیر امور آب و فاضلاب درگزین از پایان عملیات اصلاح و بازسازی ۲۵۰ متر از شبکه توزیع آب در روستای «وسمق» با هدف کاهش هدررفت منابع آبی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مشترکین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر حسینی‌بیدار ظهر شنبه اظهار کرد: با توجه به فرسودگی شبکه قدیمی و وقوع شکستگی‌های مکرر در خیابان‌های مفتح و وحدت روستای وسمق که منجر به اتلاف منابع آبی و ایجاد اختلال در روند آبرسانی به اهالی شده بود عملیات اصلاح و توسعه شبکه به طول ۲۵۰ متر با استفاده از لوله‌های استاندارد اجرایی شد.

وی افزود: در کنار عملیات اصلاح و بهسازی شبکه اصلی استانداردسازی ۵ فقره انشعاب آب نیز با هدف پیشگیری از نشت‌های احتمالی و بهبود فشار آب در شبکه توزیع این منطقه به انجام رسید.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درگزین در پایان خاطرنشان کرد: این مجموعه با هدف تضمین پایداری شبکه توزیع و افزایش رضایت‌مندی مشترکین وضعیت تاسیسات آبی را به‌طور مستمر پایش می‌کند و شناسایی و بهسازی نقاط حادثه‌خیز را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده است.

کد مطلب 6959067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها