اصلاح ۲۵۰ متر از شبکه توزیع آب روستای «وسمق» درگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر حسینیبیدار ظهر شنبه اظهار کرد: با توجه به فرسودگی شبکه قدیمی و وقوع شکستگیهای مکرر در خیابانهای مفتح و وحدت روستای وسمق که منجر به اتلاف منابع آبی و ایجاد اختلال در روند آبرسانی به اهالی شده بود عملیات اصلاح و توسعه شبکه به طول ۲۵۰ متر با استفاده از لولههای استاندارد اجرایی شد.
وی افزود: در کنار عملیات اصلاح و بهسازی شبکه اصلی استانداردسازی ۵ فقره انشعاب آب نیز با هدف پیشگیری از نشتهای احتمالی و بهبود فشار آب در شبکه توزیع این منطقه به انجام رسید.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درگزین در پایان خاطرنشان کرد: این مجموعه با هدف تضمین پایداری شبکه توزیع و افزایش رضایتمندی مشترکین وضعیت تاسیسات آبی را بهطور مستمر پایش میکند و شناسایی و بهسازی نقاط حادثهخیز را در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار داده است.
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