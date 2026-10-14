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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

قاسمی: برنامه وزیر پیشنهادی دفاع برای معیشت نیروهای مسلح چیست؟

قاسمی: برنامه وزیر پیشنهادی دفاع برای معیشت نیروهای مسلح چیست؟

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس گفت: برنامه وزیر پیشنهادی دفاع درخصوص معیشت، مسکن، حقوق و بیمه کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب قاسمی در دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن سلام و درود به ارواح طیبه شهدا، قائد شهید و شهید "نصیرزاده" گفت: بخشی از برنامه های وزیر پیشنهادی را شنیدم و احساس کردم که این همان روال و برنامه ای است که در نشست وزیر شهید شنیدیم؛ باز همان کلیات بود و همان مطالبی که بیشتر بر روی کاغذ می‌ماند و کمتر در اجرا شاهد بودیم.

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن عرض خدا قوت به وزیر پیشنهادی، عنوان کرد: آقای اخلاقی، همانطور که از اسمشان هم پیدا است دارای اخلاق حسنه "أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ ۖ" هستند و سوال خاص بنده این است که در این وزارتخانه ۳ تا اولویت به نظر بنده وجود دارد که نخست بحث تقویت پدافند هوایی، موشکی و دریایی است، لطفا برنامه های خود را به صورت کاربردی و با بیان زمان بندی اعلام بفرمایید.

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: برنامه شما در خصوص معیشت، مسکن، حقوق و بیمه کارکنان و بازنشستگانی که یک عمر در مقابل تهدیدها سینه سپر کردند، چیست؟ همچنین بفرمایید درخصوص موضوع امنیت مرزها و دیپلماسی دفاعی اولویت شما چیست و با چه کشورهایی اولویت همکاری دارید؟

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی در پایان، تصریح کرد: درخصوص آموزش، پژوهش و فناوری برنامه وزیر پیشنهادی دفاع چیست و ایشان عنوان کنند که در موضوع بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی به ویژه شرکت های دانش بنیان چه برنامه‌ای دارند.

کد مطلب 6977965
رامین عبداله شاهی

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