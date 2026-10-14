به گزارش خبرگزاری مهر، پیامک همچنان یکی از ابزارهای پرکاربرد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کسب‌وکارهاست اما دریافت پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته می‌تواند برای کاربران آزاردهنده باشد. به همین دلیل، همراه اول روش‌های مختلفی را برای غیرفعال‌سازی پیامک‌های تبلیغاتی و مدیریت خدمات مبتنی بر محتوا در اختیار مشترکان خود قرار داده است.

مشترکان همراه اول برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی می‌توانند کد دستوری ‎*۸۹۹۹#‎ را شماره‌گیری کنند. همچنین با ارسال عدد 1 به سرشماره ۸۹۹۹، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی غیرفعال می‌شود و ارسال عدد 2 به همین سرشماره، امکان فعال‌سازی دوباره آنها را فراهم می‌کند.

یکی دیگر از روش‌های مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی، استفاده از نرم‌افزار یا نسخه وب «همراه من» است. مشترکان با ورود به این سامانه و انتخاب گزینه «خدمات» از پایین صفحه، می‌توانند وارد بخش «خدمات پیامک» و سپس «پیامک انبوه» شوند. در این قسمت، امکان فعال یا غیرفعال‌سازی پیامک‌های تبلیغاتی و مدیریت دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی وجود دارد.

همچنین برای مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی و خدمات مبتنی بر محتوا، امکان استفاده از کد دستوری #۸۰۰* فراهم شده است. پس از شماره‌گیری این کد، سه گزینه نمایش داده می‌شود. گزینه نخست برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی ارسالی از سرشماره‌هایی مانند ۳۰۰۰۰، ۱۰۰۰۱۲۳۴۶ و ۳۰۰۰۹۵۱ است. با انتخاب گزینه دوم، خدمات محتوایی که ممکن است موجب کسر شارژ شوند، غیرفعال می‌شوند و گزینه سوم امکان مشاهده سرویس‌های مبتنی بر محتوای فعال روی خط را فراهم می‌کند.

مشترکان برای غیرفعال‌سازی خدمات مبتنی بر محتوا همچنین می‌توانند به بخش مربوطه در نرم‌افزار «همراه من» مراجعه کنند یا با شماره ۹۹۹۰ تماس بگیرند.

غیرفعال‌سازی پیامک‌های تبلیغاتی به‌تنهایی مانع دریافت پیامک‌های بانکی و پیامک‌های ضروری خدماتی نمی‌شود. بنابراین مشترکان می‌توانند با استفاده از روش‌های اعلام‌شده، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته را مدیریت کنند و در عین حال پیامک‌های ضروری خود را دریافت کنند.

