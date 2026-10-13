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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

زارعی: هدفم قهرمانی در آسیا و کسب سهمیه المپیک است

زارعی: هدفم قهرمانی در آسیا و کسب سهمیه المپیک است

عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در بیستمین دوره بازی های آسیایی گفت: هدفم قهرمان شدن در آسیا و کسب سهمیه المپیک آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا زارعی دارنده مدال نقره دوومیدانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا درخصوص عملکرد خود در این بازیابی اظهار کرد: دوومیدانی را در مسابقات دانشجویی آغاز کردم اما کنار گذاشتم. البته در ۲۶ سالگی باز هم برگشتم و خوشبختانه در اردوها حاضر شدم و رکوردهایم در این یک سال اخیر خیلی بهتر شد و در نهایت به نقره بازی‌های آسیایی رسیدم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر اردوهای منظم نبود من امروز در بازیهای آسیایی به مدال نمی‌رسیدم. خوشحالم که جواب اعتماد فدراسیون دوومیدانی را دادم. حالا هدفم قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان و بعد از آن المپیک است.

کد مطلب 6976658

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