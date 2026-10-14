قیداری: باید فشار کاری پرستاران کاهش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمداسماعیل قیداری، در آیین بزرگداشت مقام پرستار که روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با عنوان «آیینه‌های مهر» در تالار امام خمینی(ره) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، ضمن تبریک روز پرستار به جامعه پرستاری اظهار کرد: بدون شک تمامی مسئولان کشور، دانشگاهی و مردم قدردان زحمات شما هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به ویژگی‌های اخلاقی حضرت زینب (س) اشاره کرد و افزود: ایشان اسوه شجاعت، استقامت و صبوری هستند، موضوعی که باید به عنوان الگویی برای کادر سلامت مورد توجه قرار گیرد.

فداکاری های پرستاران از حافظه تاریخی ملت پاک نمی‌شود

قیداری با اشاره به خدمات ارزشمند جامعه پرستاری در بحران کرونا، خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی بدون کوچک‌ترین ترس در بحران کرونا کار ساده‌ای نبود و این فداکاری‌ها هرگز از حافظه تاریخی ملت پاک نخواهد شد.

وی تاکید کرد: فعالیت در حوزه سلامت به دانش روز ، مهارت، دقت بالا، قدرت تصمیم‌گیری به‌موقع و صبوری نیاز دارد. پرستاران خط مقدم مواجهه با بیماران دردمند هستند بنابراین باید در این شرایط سخت قدرت درک و همدری بالایی با مردم داشته باشند.

قیداری با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بعد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به بیشترین جمعیت تحت پوشش را در دستور کار دارد، اضافه کرد: دانشگاه به بیش از هفت و نیم میلیون نفر خدمت ارائه می‌دهد، این رقم با جمعیت برخی کشورهای اروپایی برابری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۱۸ هزار و ۸۰۰ پرستار در بخش دانشگاهی و غیردانشگاهی تحت پوشش دانشگاه به مردم خدمت ارائه می‌دهند، اضافه کرد: در بخش درمانی دانشگاه با عددی بالغ بر پنج هزار و ۴۰۰ تخت، ۶ هزار پرستار به مردم خدمت ارائه می‌دهند این رقم با توجه به پیچیدگی مراجعان به بخش‌های دانشگاهی بسیار کم است، در بخش خصوصی و غیردانشگاهی این عدد تقریبا دو برابر است.

قیداری تاکید کرد: باید قدردان خدمات پرستاران دانشگاه باشیم.

وی از فعالیت ۷۵ درصدی زنان در حوزه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی کلان برای تسهیل شرایط پرستاران با هدف خدمت با کیفت‌تر به مردم در دستور کار قرار دارد.

قیداری خطاب به جامعه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: مسئولان نظام سلامت و دانشگاه مشکلات معیشتی و شغلی شما را درک می‌کنند و به دنبال ساز و کاری برای اجرای سیاست‌های تسهیل‌کننده شرایط شغلی برای شما هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، ایجاد سازوکاری با هدف کاهش فشار کاری و توجه به نیازهای جامعه پرستاری را خواستار شد.

توجه به زیست بیمارستانی کادر پرستاری از دیگر مواردی بود که قیداری به آن اشاره کرد و ادامه داد: پرستاران باید در بیمارستان اتاق مناسب برای استراحت داشته باشند تا با تمرکز حداکثری به مردم خدمت ارائه دهند، مسئولان بیمارستان‌ها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تاکید کرد: مسئولان دانشگاه زبان گویای پرستاران هستند و به این مهم اهتمام دارند که نیازها و مشکلات پرستاران را به مسئولان ارشد منعکس و تا حد امکان این نیازها را مرتفع کنند.

قیداری ادامه داد: تامین و توزیع عادلانه نیروی پرستاری و اصلاح دستورالعمل‌ها در دانشگاه امری بسیار مهم است.

تکریم کادر پرستاری، توجه به نیازها و درک متقابل از دیگر مواردی بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ضرورت توجه به آن را از سوی مسئولان بیمارستان‌ها خواستار شد.

وی تاکید کرد: باید بر اساس اولویت بندی خدمت ارایه دهیم و در این مسیر از فعالیت‌های غیرضروری پرهیز کنیم. اصلاح فرآیندهای مدیریتی، اداری و ارتقای شغلی باید در بیمارستان‌ها انجام شود و باید پرداختی متناسب با زمان و با حداقل تاخیر باشد.

پرهیز از تبعیض در مجموعه دانشگاه و مشخصا کادر پرستاری از دیگر مواردی بود که رئیس دانشگاه به آن اشاره و توصیه کرد: باید با پرستاران به عنوان سرمایه انسانی دانشگاه دیدارها و جلسات صمیمانه داشته باشیم و ضمن پرهیز از تبعیض، شنوای نیازها و مشکلات آنان باشیم.

پرستاری صرفا یک شغل نیست

رضا مینایی‌نوشهر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز در آیین بزرگداشت مقام پرستاران دانشگاه و روز پرستار، میلاد حضرت زینب (س) را به جامعه پرستاری کشور، به‌ویژه پرستاران دانشگاه تبریک گفت و اظهار کرد: پرستاری را نمی‌توان صرفا یک شغل دانست؛ این حرفه با ایثار، ازخودگذشتگی و تعهد به سلامت مردم گره خورده است.

وی با بیان اینکه پرستاران کشور در شرایط مختلف با ایثارگری، صحنه‌های بی‌نظیری خلق کرده‌اند، افزود: شاید در کمتر حرفه‌ای شاهد چنین جلوه‌هایی از ایثار و فداکاری باشیم.

معاون درمان دانشگاه، خدمت در کسوت پرستاری را مایه افتخار دانست و گفت: نحوه فعالیت پرستاران در بخش‌های مختلف، به شیوه مدیریت بخش نیز بستگی دارد. بر اساس ارزیابی‌ها، عملکرد موفق بخش‌ها حاصل مدیریت صحیح مسئولان و بهره‌گیری از ظرفیت کار گروهی است.

مینایی‌نوشهر با تأکید بر اینکه حرفه پرستاری به ایثار و ازخودگذشتگی نیاز دارد، اظهار کرد: پرستاران با وجود مشکلات معیشتی و دشواری‌های شغلی، با حداکثر توان به مردم خدمت می‌کنند و این روحیه متمایز، جلوه‌ای از هنر و تعهد حرفه‌ای است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ پرستار در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه به مردم خدمت می‌کنند، توجه به مطالبات جامعه پرستاری را ضروری دانست.

ضرورت توجه نهادهای حاکمیتی به مشکلات معیشتی پرستاران

احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری نیز در این مراسم، ضمن تبریک روز پرستار، از خدمات جامعه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به‌عنوان دانشگاهی پیشرو در ارائه خدمات پرستاری قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از ظرفیت حداکثری خود برای رفع مشکلات و ارائه خدمات با کیفیت به مردم بهره می‌گیرد، تلاش سیاست‌گذاران حوزه سلامت برای تامین، جذب و نگهداشت نیروی پرستاری را خواستار شد.

نجاتیان با اشاره به شرایط جنگ رمضان، گفت: میزان عدم حضور پرستاران در بیمارستان‌ها در این دوره، با وجود شرایط پیش‌بینی‌نشده، بسیار کمتر از روزهای عادی بود و به کمتر از نیم درصد رسید. این آمار برای کادر سلامت کشور مایه افتخار است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری همچنین با اشاره به شهادت پرستاران در جنگ اخیر، روحیه ایثار و خدمت‌رسانی جامعه پرستاری به مردم را ستود.

وی در پایان، بر ضرورت توجه نهادهای حاکمیتی و مسئولان بالادستی به رفع دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی پرستاران تاکید کرد.

۷۵ درصد پرستاران شاغل را زنان تشکیل می‌دهند

فروغ مولا مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این مراسم، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای هفت سال اخیر دانشگاه در حوزه پرستاری ارائه داد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر از کادر پرستاری در ۷۶ بیمارستان دانشگاهی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه، خاطرنشان کرد: حدود ۷۵ درصد پرستاران شاغل در مجموعه‌های تابعه دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند.

مولا با بیان اینکه برنامه «پرستار پیگیر» بیش از سه سال است که در حال اجراست، افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از دانشگاه‌های فعال کشور در ارایه خدمات این حوزه است.

وی با اشاره به ارزیابی مطلوب میزان رضایت بیماران از خدمات دانشگاه گفت: کادر پرستاری دانشگاه در تمام ساعات شبانه‌روز و هفت روز هفته به بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مدیر پرستاری دانشگاه، اقدامات اورژانسی و خدمات سلامت روان را از دیگر فعالیت‌های دانشگاه در حوزه پرستاری برشمرد و گفت: این اقدامات با همکاری معاونت‌های بهداشت و درمان دانشگاه انجام شده و زمینه بازگشت شماری از همکاران به چرخه خدمت را فراهم کرده است.

مولا با اشاره به بحران همه‌گیری کرونا اظهار کرد: در مدت‌زمانی کوتاه، تخت‌های ویژه، تجهیزات موردنیاز و نیروی انسانی لازم برای ارایه خدمات در این بخش‌ها تامین شد که اقدامی شایسته تقدیر بود.

وی افزود: کادر پرستاری دانشگاه در بحران کرونا به دلیل خدمات ارزشمند خود به مردم، زمینه کسب عنوان دانشگاه برتر را فراهم کردند. این موفقیت حاصل تلاش‌های مجموعه پرستاری دانشگاه بود.

مدیر پرستاری دانشگاه همچنین با اشاره به ارزشیابی وزارت بهداشت در اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در این ارزشیابی در حوزه پرستاری موفق به کسب بیش از ۷۵ درصد امتیاز شد.

مولا ارتقای کیفیت خدمات، رسیدگی به مطالبات جامعه پرستاری و برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات۹ باکیفیت‌تر به مردم را از اولویت‌های اداره پرستاری دانشگاه برشمرد.

وی با اشاره به برگزاری شش دوره انتخابات نظام پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اظهار کرد: دانشگاه در این زمینه، با کمترین حاشیه، عملکرد موفقی داشته است.

مولا با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ تاکنون، دستورالعمل نظام پرداخت پرستاری سه بار با تغییراتی همراه بوده است، افزود: برای ساماندهی و پیگیری اجرای این تغییرات، بیش از ۱۰۰ جلسه توجیهی در اداره پرستاری دانشگاه برگزار شده است.

کسب بالاترین امتیاز در ارائه خدمات به بیماران مبتلا به کرونا و خدمات واکسیناسیون نیز از دیگر دستاوردهای کادر پرستاری دانشگاه بود که مولا به آن اشاره کرد.

وی همچنین خدمت‌رسانی بی‌وقفه کادر پرستاری دانشگاه در بحران‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، را مایه افتخار دانشگاه دانست.

مدیر پرستاری دانشگاه در پایان، از ثبت درس‌آموخته‌های حوزه پرستاری خبر داد و گفت: این تجربه‌ها ثبت شده و از طریق سامانه‌های وزارت بهداشت در دسترس قرار گرفته‌اند.

در پایان این مراسم، جمعی از پرستاران نمونه بیمارستان‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تقدیر قرار گرفتند.