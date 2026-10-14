نقدعلی: ۷۲ سالگی وزیر پیشنهادی دفاع برای ما محل شبهه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: امام علی علیه السلام می‌فرمایند: «اِعتَبِر بِما مَضی مِنَ الدُّنیا لِما بَقِیَ مِنها» از گذشته دنیا برای آینده‌اش عبرت بگیر؛ زیرا همه اجزای آن، شبیه یکدیگرند. در بررسی صلاحیت وزیر به دو چیز از جمله برنامه ها و شخصیت خود وزیر و دیگری سابقه عملکردی نگاه می کنیم.

وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دفاع در شرایط کنونی در ۷۲ سالگی قرار دارد، خطاب به اخلاقی گفت: امروز در ۷۲ سالگی قصد وزارت را دارید و این واقعا برای ما محل شبهه است!