به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان دیدار کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات اوضاع در منطقه و هماهنگی تلاش‌ها در قبال آن در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه بررسی شد.

الزیدی محکومیت دولت عراق نسبت به هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و حملات به غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی که تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه است را اعلام کرد.

او بر موضع ثابت عراق مبنی بر عدم استفاده از اراضی این کشور به عنوان نقطه آغاز تعرضات یا آسیب به امنیت عربستان و کشورهای منطقه تأکید کرد.

الزیدی بر اهتمام عراق به پایبندی به اصول حسن همجواری و احترام به حاکمیت عراق و کشورهای برادر و دوست تأکید کرد.

دو طرف در این دیدار روابط عراق و عربستان و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف به خصوص تقویت هماهنگی امنیتی میان دو کشور برای تعامل با هرگونه چالش امنیتی در منطقه را بررسی کردند.

بن سلمان بر حمایت عربستان از تلاش‌های عراق در تقویت گفتگو برای تحقق ثبات در منطقه تأکید کرد.