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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

فکت چک؛ اخباری که ۲۳ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۳ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-حمله نیروهای مسلح یمن به مدینه منوره

منبع تکذیبیه: سخنگوی نیروهای مسلح یمن

-ادعای سنتکام مبنی بر تداوم تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز با کنترل آمریکا و شرکای منطقه

منبع تکذیبیه: معاون هماهنگ کننده ارتش

-تاکید سنتکام بر غرق نشدن کشتی باری متعلق به امارات پس از اصابت با مین در تنگه هرمز

منبع تکذیبیه: سپاه پاسداران

-ادعای ترامپ درباره دریافت امتیاز از دانمارک برای اکتشاف نفت، گاز و مواد معدنی در گرینلند

منبع تکذیبیه: دولت دانمارک

-جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۸ توسط صیادان جنوب از دریا

منبع تکذیبیه: اتحادیه تلفن همراه

-ادعای روزنامه «اسرائیل هیوم» درباره تلاش ترامپ برای تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت

منبع تکذیبیه: سفیر آمریکا

فکت چک؛ اخباری که ۲۳ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6978164
مریم علی بابایی

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