فکت چک؛ اخباری که ۲۳ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-حمله نیروهای مسلح یمن به مدینه منوره
منبع تکذیبیه: سخنگوی نیروهای مسلح یمن
-ادعای سنتکام مبنی بر تداوم تردد کشتیها از تنگه هرمز با کنترل آمریکا و شرکای منطقه
منبع تکذیبیه: معاون هماهنگ کننده ارتش
-تاکید سنتکام بر غرق نشدن کشتی باری متعلق به امارات پس از اصابت با مین در تنگه هرمز
منبع تکذیبیه: سپاه پاسداران
-ادعای ترامپ درباره دریافت امتیاز از دانمارک برای اکتشاف نفت، گاز و مواد معدنی در گرینلند
منبع تکذیبیه: دولت دانمارک
-جمعآوری گوشیهای آیفون ۱۸ توسط صیادان جنوب از دریا
منبع تکذیبیه: اتحادیه تلفن همراه
-ادعای روزنامه «اسرائیل هیوم» درباره تلاش ترامپ برای تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت
منبع تکذیبیه: سفیر آمریکا
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