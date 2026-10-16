فکت چک؛ اخباری که ۲۴ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-استفاده از هوش مصنوعی در ساخت ویدئوهای غرق شدن کانتینرها و صید آیفون‌های ۱۸ روی آب

منبع تکذیبیه: رسانه‌ها

-ادعای یک مقام عربستانی درباره نقش ایران برای ترغیب یمنی ها به حمله به سعودی

منبع تکذیبیه: وزارت خارجه

-معافیت سربازان فراری و سربازانی که خدمت خود را به پایان نرسانده‌اند

منبع تکذیبیه: فراجا

-اتهامات آمریکا علیه رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش

منبع تکذیبیه: مادورو