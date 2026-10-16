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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

فکت چک؛ اخباری که ۲۴ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۴ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-استفاده از هوش مصنوعی در ساخت ویدئوهای غرق شدن کانتینرها و صید آیفون‌های ۱۸ روی آب

منبع تکذیبیه: رسانه‌ها

-ادعای یک مقام عربستانی درباره نقش ایران برای ترغیب یمنی ها به حمله به سعودی

منبع تکذیبیه: وزارت خارجه

-معافیت سربازان فراری و سربازانی که خدمت خود را به پایان نرسانده‌اند

منبع تکذیبیه: فراجا

-اتهامات آمریکا علیه رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش

منبع تکذیبیه: مادورو

فکت چک؛ اخباری که ۲۴ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6978166

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