محمدی: ضریح جدید حرم سلطان سید جلال الدین اشرف رونمایی می شود

حجت‌الاسلام اسماعیل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هفدهمین اختتامیه جشنواره ملی دوسالانه نمایشنامه‌نویسی رضوی در حرم مطهر حضرت سلطان سید جلال‌الدین اشرف برگزار می‌شود، اظهار کرد: در سال‌های گذشته این جشنواره در تالارها و فضاهایی برگزار می‌شد که از فضای معنوی فاصله بیشتری داشتند. به همین دلیل، با توجه به ظرفیت معنوی حرم مطهر، تصمیم گرفته شد این مراسم در حرم حضرت سلطان سید جلال‌الدین اشرف در شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شود.

مسئول فرهنگی حرم مطهر حضرت سلطان سید جلال‌الدین اشرف با اشاره به استقبال مسئولان شهرستانی و استانی از این برنامه افزود: از مسئولان، برگزیدگان جشنواره و شماری از هنرمندان برای حضور در مراسم، دعوت شده است.

وی با اشاره به همکاری مشترک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه در برگزاری این برنامه گفت: حرم سلطان سید جلال الدین اشرف آمادگی برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی چون جشن عقد و مراسم های دیگر را دارد.

ضریح جدید پس از ۴۰ سال رونمایی می‌شود

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به تغییر ضریح پس از حدود ۴۰ سال گفت: ضریح بطور کامل ارتفاع، عرض و طول آن نیز اصلاح شده است.در ساخت ضریح جدید از طلا و نقره استفاده شده است.

وی افزود: پس از پایان جشنواره، برای نخستین بار از ضریح جدید رونمایی می‌کنیم تا زائران، مجاوران، کسبه و مردم شریف آستانه اشرفیه آن را ببینند و با اقداماتی که مردم این شهرستان و مدیریت حرم برای این آستان انجام داده‌اند آشنا شوند.