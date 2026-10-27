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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۱

محکومیت ۵ میلیارد ریالی شالیکوبی متخلف در گیلان

محکومیت ۵ میلیارد ریالی شالیکوبی متخلف در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت یک واحد شالیکوبی در شهرستان شفت به پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی به دلیل گران‌فروشی در تبدیل شلتوک به برنج خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسیدگی به پرونده تخلف گران‌فروشی در تبدیل شلتوک به برنج اظهار کرد: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان شفت به این پرونده رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست و حکم به پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به نحوه تشکیل این پرونده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در جریان بازرسی از یک واحد صنفی شالیکوبی، تخلف گران‌فروشی در تبدیل شلتوک به برنج را شناسایی و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6991096

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