محکومیت ۵ میلیارد ریالی شالیکوبی متخلف در گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسیدگی به پرونده تخلف گران‌فروشی در تبدیل شلتوک به برنج اظهار کرد: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان شفت به این پرونده رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست و حکم به پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به نحوه تشکیل این پرونده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در جریان بازرسی از یک واحد صنفی شالیکوبی، تخلف گران‌فروشی در تبدیل شلتوک به برنج را شناسایی و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.