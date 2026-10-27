شخم و شیار غیرمجاز در اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسویان، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با هشدار نسبت به شخم و شیار غیرمجاز در اراضی ملی استان، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پاییزه و فراهم شدن شرایط برای کشت محصولات زراعی، برخی افراد با هدف کشت محصولات پاییزه اقدام به شخم و شیار در اراضی ملی و زیراشکوب جنگل‌ها می‌کنند که این اقدام تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: بارش‌های پاییزه و فراهم بودن شرایط مناسب برای کشت محصولات کشاورزی نباید بهانه‌ای برای تصرف، تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی استان شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و سرمایه‌های طبیعی استان تصریح کرد: هرگونه شخم و شیار غیرمجاز در اراضی ملی ممنوع است و با افرادی که مرتکب این تخلف شوند، مطابق قوانین و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

موسویان ادامه داد: صاحبان دستگاه‌های کشاورزی نیز که در شخم و شیار غیرمجاز اراضی ملی مشارکت داشته باشند، از پیگرد قانونی مصون نخواهند بود و با آنان نیز برابر ضوابط برخورد می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی برای جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه‌های ملی، از مردم، کشاورزان و بهره‌برداران خواست با رعایت قوانین، در صیانت از منابع طبیعی و حفظ انفال همکاری کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه شخم و شیار غیرمجاز، تصرف یا تخریب اراضی ملی می‌توانند مراتب را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۳۹ و ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند تا موضوع از سوی مأموران مربوطه بررسی و پیگیری شود.