احداث ۱۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بحری‌زاده، اظهار کرد: شهرستان کوثر باتوجه‌به اینکه سالانه ۳۰۰ روز آفتابی دارد و روزانه به طور میانگین بالای ۶ ساعت از نور آفتاب بهره‌مند است، ظرفیت خوبی برای احداث نیروگاه خورشیدی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این شهرستان افزود: در حال حاضر ۶۶ نیروگاه کوچک‌مقیاس پنج کیلوواتی در کوثر وجود دارد که نسبت به جمعیت، رتبه اول را در استان اردبیل داریم و در حوزه نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس نیز یک نیروگاه یک مگاواتی با پیشرفت ۹۸ درصد آماده بهره‌برداری است.

مدیر برق شهرستان کوثر با اشاره به تسهیلات حمایتی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ادامه داد: متقاضیان برای نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس باید از طریق سامانه ساتبا اقدام کنند و از ۸۰ درصد تسهیلات دولتی بهره‌مند می‌شوند و ۲۰ درصد آورده شخصی دارند.

بحری‌زاده در پایان یادآور شد: باتوجه‌به ظرفیت شهرستان کوثر، احداث چهار نیروگاه خانگی پنج کیلوواتی و هشت نیروگاه بزرگ‌مقیاس جمعاً به ظرفیت ۱۳ مگاوات در دستور کار قرار گرفته است و این طرح‌ها نقش مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین برق پایدار منطقه ایفا خواهند کرد.