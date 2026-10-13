به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر براتچیان در جلسه شورای هماهنگی پدافند غیرعامل خلخال افزود : در بازدیدی که از مانور قطعی گاز در سطح نانوایان خلخال صورت گرفت، با توجه به تلاش اداره صنعت ،معدن و تجارت در خصوص مجاب کردن نانوایان برای تهیه تجهیزات دوگانه سوز، و همچنین ژنراتورهای برق ،وضعیت نانوایی‌های این شهر در استفاده از تجهیزات جایگزین ،در شرایط قطعی برق وگاز و افت فشارگاز برای پخت نان گرم و تحویل آن به مردم مطلوب ارزیابی شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل گفت : تهیه و تامین تجهیزات حرارتی دوگانه سوز و جایگزین گاز باید درسطح عمومی جامعه به ویژه بخش خانگی نیست فرهنگ سازی شود.

وی گفت : : با توجه به اقدامات بسیار مناسب و کارساز صورت گرفته از طرف مدیریت بحران شهرستان خلخال برای آمادگی در شرایط بحرانی قطع برق و گاز استفاده از این تجربیات در شایر شهرستان‌ها نیز می‌تواند مفید واقع شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ پدافند غیرعامل به عنوان یک دفاع غیرنظامی درجامعه استان اردبیل چندان که باید جایگاه خود را پیدا نکرده است ،خواستار آگاه سازی مردم از طریق تولید برنامه‌های محتوایی از سوی رسانه‌های جمعی و گردانندگان فضای مجازی در سطح استان شد.