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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

باند سارقان منزل در مشهد دستگیر شدند

باند سارقان منزل در مشهد دستگیر شدند

مشهد- رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از پایان کار باند سارقان منزل در مشهد با دستگیری ۴ متهم خبرداد.

سرهنگ کارآگاه نبی‌اله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از انهدام باند سرقت منزل در هسته مرکزی شهر مشهد و دستگیری سه سارق و یک مالخر خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در هسته مرکزی شهر مشهد، کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل پلیس آگاهی مشهد با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف بر فعالیت مجرمان، موفق به شناسایی و دستگیری سه متهم به سرقت و یک مالخر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مقادیر زیادی از لوازم منزل مسروقه کشف و خودروی پراید مورد استفاده متهمان نیز توقیف شد.

مرادی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب بیش از ۲۵ فقره سرقت منزل خاطرنشان کرد: تاکنون هشت نفر از مالباختگان این پرونده شناسایی شده‌اند و اقدامات پلیسی برای شناسایی سایر مالباختگان و تکمیل تحقیقات ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب، فرصت ارتکاب سرقت را از مجرمان سلب کنند.

کد مطلب 6978252

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