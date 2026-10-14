باند سارقان منزل در مشهد دستگیر شدند

سرهنگ کارآگاه نبی‌اله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از انهدام باند سرقت منزل در هسته مرکزی شهر مشهد و دستگیری سه سارق و یک مالخر خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در هسته مرکزی شهر مشهد، کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل پلیس آگاهی مشهد با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف بر فعالیت مجرمان، موفق به شناسایی و دستگیری سه متهم به سرقت و یک مالخر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مقادیر زیادی از لوازم منزل مسروقه کشف و خودروی پراید مورد استفاده متهمان نیز توقیف شد.

مرادی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب بیش از ۲۵ فقره سرقت منزل خاطرنشان کرد: تاکنون هشت نفر از مالباختگان این پرونده شناسایی شده‌اند و اقدامات پلیسی برای شناسایی سایر مالباختگان و تکمیل تحقیقات ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب، فرصت ارتکاب سرقت را از مجرمان سلب کنند.