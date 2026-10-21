کشف ۷۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی در هنگ مرزی تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد با تیزبینی و هوشیاری موفق به کشف ۷۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی از یک نفر تبعه افغان حین خروج از مرز شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان هنگ تایباد در حین کنترل مسافرین در کیت خروجی به یک تبعه افغان مشکوک که در بازرسی وسایل همراه وی، موفق شدند ۷۴دستگاه گوشی تلفن همراه شامل ۷۰ دستگاه هوشمند و ۴ دستگاه گوشی تلفن همراه ساده، تعداد ۲ دستگاه پاوربانک و دو دستگاه قطعه الکترونیکی از متهم کشف شد.

وی تصریح کرد: با استعلام به عمل آمده همه گوشی های مذکور سرقتی بوده لذا جهت سیرمراحل قانونی، متهم و کالای مکشوفه تحویل مراجع ذیصلاح شد.

شجاع در ادامه با بیان اینکه مرزبانان نهایت تلاش خود را در جهت برخورد قاطع با قاچاقچیان به کار گرفته اند، خاطرنشان کرد: گوشی ها مکشوفه پس از انجام مراحل قانونی، تحویل مال‌باختگان خواهد شد.