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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

عاملان به آتش‌کشیدن سگ نگهبان در طرقبه شاندیز دستگیر شدند

عاملان به آتش‌کشیدن سگ نگهبان در طرقبه شاندیز دستگیر شدند

مشهد- فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز گفت: سارقان یک باغ ویلا در طرقبه شاندیز که سگی را به خاطر جلوگیری از ایجاد سروصدا به آتش کشیده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر یاقوتی اظهار کرد: تیم های ویژه پلیس طرقبه شاندیز طرح امنیت محله محور را با پیگیری سرقت های سریالی شبانه از باغ ویلاهای این شهرستان در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز بیان کرد: پلیس در جریان این عملیات با تحقیقات اولیه ۲ نفر از سارقان باغ ویلاها را چهره زنی و شناسایی کرد.

وی ادامه داد: اطلاعات حاکی از بررسی پرونده نشان می داد ۲ جوان متهم یاد شده هنگام سرقت از یک باغ ویلا با سگی داخل باغ روبرو می شوند و حیوان بی گناه را به خاطر این که سر و صدایی نکند به آتش کشیده و به محل دستبرد می زنند.

یاقوتی گفت: ۲ متهم به پنج فقره سرقت از باغ ویلا ها اعتراف کرده اند و تحقیقات در پی گزارش های سرقت از باغ ویلاها با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد.

کد مطلب 6984558

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