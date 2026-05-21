به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد بیگی از دستگیری اعضای اصلی یک باند سرقت مسلحانه از یک گیم‌سنتر در محدوده الهیه، رحمانیه خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه، متهمان با ایجاد رعب و وحشت، تعدادی از کودکان حاضر در محل را در سرویس بهداشتی حبس کرده و اموال گران‌قیمت مجموعه را به سرقت برده بودند.

رئیس پلیس آگاهی مشهد با اشاره به جزئیات این پرونده بیان کرد: حدود ۷۲ ساعت گذشته، گزارشی از یک سرقت مسلحانه از یک گیم‌سنتر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد. بر اساس بررسی‌ها، متهمان با استفاده از شبه‌کلت و سلاح‌های سرد وارد یک گیم‌سنتر در محدوده الهیه- رحمانیه شدند و با تهدید و ایجاد رعب، اقدام به سرقت به عنف کردند.

وی افزود: متهمان پس از ورود به محل، تعدادی از کودکان و نوجوانان حاضر در مجموعه را به گروگان گرفته و آنها را داخل یکی از سرویس‌های بهداشتی حبس کردند.سپس اقلام موجود در مجموعه از جمله دستگاه‌های پلی‌استیشن، دستگاه قهوه‌ساز و سایر تجهیزات ارزشمند را به سرقت بردند. بنابر برآورد اولیه، ارزش اموال مسروقه بالغ بر ۲ میلیارد تومان بوده است.

بیگی ادامه داد: پس از اعلام شکایت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره جرائم خشن قرار گرفت و با اقدامات فنی و اطلاعاتی، دو نفر از اعضای اصلی این باند در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و دستگیر شدند. از مخفیگاه متهمان نیز مقادیر زیادی از اموال مسروقه، از جمله برخی از تجهیزات گیم‌سنتر، کشف و ضبط شد. یکی از متهمان دارای سوابق متعدد از جمله سرقت خودرو و سرقت منزل است و متهم دیگر نیز سابقه حمل سلاح و نزاع دسته‌جمعی دارد.

رئیس پلیس آگاهی مشهد با بیان اینکه این اقدام مجرمانه آثار روانی سنگینی بر کودکان حاضر در محل برجای گذاشته است، تأکید کرد: چنین جرایمی تا سالیان سال از ذهن این کودکان پاک نخواهد شد و از این جهت، موضوع صرفاً یک سرقت مالی نیست، بلکه یک آسیب جدی روانی و اجتماعی است که به هیچ عنوان قابل بخشش یا رضایت نیست.