به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ضربتی مقابله با سرقتهای خشن و انهدام چند باند حرفهای سرقت در مشهد خبر داد و اظهار کرد: در این عملیاتها ۲۸۰ دستگاه تلفن همراه مسروقه به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال کشف و ۲۴ متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: در راستای ارتقای احساس امنیت عمومی و مقابله هدفمند با سرقتهای خشن، موبایلقاپی و سرقت خودرو، کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد با اقدامات اطلاعاتی و فنی، چند باند حرفهای سرقت را شناسایی و منهدم کردند.
وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی، ۱۷ متهم به موبایلقاپی و سرقتهای خشن و ۴ مالخر حرفهای دستگیر شدند و در مجموع ۲۸۰ دستگاه تلفن همراه سرقتی به ارزش تقریبی ۲۳۰ میلیارد ریال کشف شد.
نگهبان ادامه داد: در این عملیات، یکی از متهمان که در انتقال گوشیهای سرقتی به خارج از کشور فعالیت داشت، دستگیر و ۸۵ دستگاه تلفن همراه مسروقه از مخفیگاهش کشف شد؛ همچنین یک دستگاه کامیون حامل گوشیهای سرقتی متوقف و ۴۰ دستگاه تلفن همراه که به صورت ماهرانه جاساز شده بود، کشف شد.
وی در ادامه از انهدام بزرگترین باند حرفهای سرقت خودروهای پژوپارس در مشهد خبر داد و گفت: با دستگیری ۵ متهم این باند، تاکنون ۲۶ فقره سرقت خودرو پژوپارس و بیش از ۲۵۰ فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو رمزگشایی شده است.
نگهبان تصریح کرد: اعضای این باند بخش عمده خودروهای مسروقه را به یکی از استانهای جنوبی منتقل میکردند که تاکنون ۳ دستگاه خودرو کشف و تلاش برای شناسایی سایر اموال مسروقه و مالخران ادامه دارد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی همچنین از انهدام یک باند دیگر سرقت خودرو در مشهد خبر داد و اظهار داشت: در این عملیات ۳ متهم دستگیر و یک دستگاه تویوتا هایلوکس سرقتی، مقادیری لوازم سرقتی خودرو و ۲ دستگاه خودرو پژوپارس و پژو ۲۰۶ که برای جابهجایی خودروهای مسروقه به شیوه "پلاک به پلاک" استفاده میشد، کشف و توقیف شد.
نگهبان خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده تاکنون به ۷ فقره سرقت خودروهای تویوتا هایلوکس در مشهد اعتراف کردهاند و تحقیقات پلیس با هماهنگی مقام قضایی برای کشف سایر سرقتها و شناسایی مالخران ادامه دارد.
وی در پایان با تأکید بر استمرار طرحهای مقابله با سرقت گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، برخورد قاطع با سارقان و مالخران حرفهای را با جدیت دنبال میکند و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشهدار شود.
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