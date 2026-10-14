مانور طرح «حکاک» در شهرستان دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ابراهیمی عصر چهارشنبه در حاشیه اجرای مانور طرح «حکاک» در گفتگو با مهر اظهار کرد: اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ارزشمند و بستر اصلی تولید محصولات کشاورزی هستند و حفاظت از این اراضی نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر و شناسایی به‌موقع تخلفات افزود: مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول و پیگیری تخلفات در چارچوب قوانین و مقررات است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیر همچنین از همکاری و حمایت دادستان شهرستان دیر و فرماندار شهرستان در زمینه اجرای برنامه‌های حفاظتی و صیانت از اراضی کشاورزی قدردانی کرد و گفت: همراهی مسئولان قضایی و اجرایی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات و اجرای مؤثر قوانین مربوط به حفاظت از اراضی کشاورزی نقش مهمی داشته باشد.

تشدید نظارت میدانی و برخورد قانونی با تخلفات

در ادامه این برنامه، موسی جمالی‌صفت، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان بوشهر، با تشریح اهداف طرح «حکاک» اظهار داشت: افزایش نظارت‌های میدانی، شناسایی تخلفات احتمالی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی از اهداف اجرای این طرح است.

وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی افزود: نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات املاک نیز از محورهای این طرح است و باید از هرگونه تسهیل تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری شود. همچنین با تخلفات احتمالی در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

پس از برگزاری جلسه هماهنگی، تیم‌های عملیاتی با حضور در بخش مرکزی شهرستان دیر، اراضی شهرهای بردستان و دوراهک را مورد پایش میدانی قرار دادند که در جریان این اقدامات، چند مورد مشکوک به تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و اخطارهای قانونی لازم صادر شد.

این مانور با مشارکت شهردار دوراهک، نماینده دادستانی، نمایندگان نیروی انتظامی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های دشتی، کنگان، جم و عسلویه برگزار شد.